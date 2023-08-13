BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 37°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı DÜZCE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 37°C

Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 38°C

Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu TOKAT °C, 38°C

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık VAN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 46°C

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