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HAVA DURUMU | Basra sıcakları tüm yurdu kavuracak! Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı

Meteoroloji 14 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde serin hava etkisini kaybediyor. Basra Körfezi'nden gelen sıcaklar güney illerinde etkisini göstermeye başladı. 20 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen sıcaklıklar nedeniyle termometreler Adana'da 45, Osmaniye'de 52 dereceyi gördü. Yeni rapora göre sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 07:01 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 07:42
HAVA DURUMU | Basra sıcakları tüm yurdu kavuracak! Meteoroloji’den sıcak hava dalgası uyarısı

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi geçtikten sonra serinleyen hava Basra Körfezi'nden gelen yeni sıcak hava dalgası ile tekrar ısınmaya başladı.

Basra sıcak hava dalgasıyla bir hafta boyunca Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklarının 45 dereceleri bulması bekleniyor.

Meteoroloji'nin 14 Ağustos hava durumu raporuna göre; Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 45°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzeybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 39°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevrelerin mevzi sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 39°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevrelerin mevzi sağanak yağışlı

KONYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 34°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 37°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 38°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 46°C
Az bulutlu ve açık

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