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2. Şule Çet vakasının sanığı Serdar Taş yeniden cinayete karıştı! Önce silahla katletti ardından izini kaybettirdi

Ebru Erdem, 4 yıl önce rezidansın 9.katından düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli Serdar Taş, cinsel istismardan cezaevine girdi. Ancak tahliye edildi. Önceki gün ise yolda karşılaştığı Ferhat Ceylan’ı silahla katletti. İzini kaybettirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 07:01
2. Şule Çet vakasının sanığı Serdar Taş yeniden cinayete karıştı! Önce silahla katletti ardından izini kaybettirdi

İkinci Şule Çet Vakası olarak anılan korkunç olay, 20 Mart 2019'da İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı.

17 yaşındaki Ebru Erdem, 14 katlı bir rezidansın 9. katından beton zemine çakıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında ise genç kızın yanında Serdar Taş vardı.

Gözaltına alınan Taş, cinsel istismar suçundan tutuklandı. Ancak bir süre önce tahliye edilerek serbest bırakıldı. O Serdar Taş, önceki gece İstanbul Bahçelievler'de bir taksici ile tartıştı. Bu tartışmanın hemen ardından yürüdüğü sırada, yolda Ferhat Ceylan'la karşılaştı. Önce tartışma yaşadı. Olay yerini kısa sürede kavgaya bıraktı.

Serdar Taş, tabancasını çıkardı. Ferhat Ceylan'a kurşun yağdırdı. Ceylan, hastanede kurtarılamadı. Taş ise kayıplara karıştı. Polis ekipleri ise Serdar Taş'ı yakalamak için çalışma başlattı. (Yunus Emre KAVAK)

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