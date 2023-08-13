Yine aynı numarayı yaptılar! Tek aramayla 8 milyonluk vurgun

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yabancı uyruklu iş adamından 8 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası aldı. Eyüpsultan'da polise başvuran Afganistan uyruklu iş adamı K.A.S. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Mağdur K.A.S., "Telefonla arayıp banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirilip kullanıldığını söylediler. Operasyon bitip temize çıkana kadar tüm para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermemi istediler. Onlara inanıp gelen kişiye poşete koyduğum para ve ziynet eşyalarını verdim. Sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.