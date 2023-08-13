Yine aynı numarayı yaptılar! Tek aramayla 8 milyonluk vurgun

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yabancı uyruklu iş adamından 8 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası aldı. Eyüpsultan'da polise başvuran Afganistan uyruklu iş adamı K.A.S. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Mağdur K.A.S., "Telefonla arayıp banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirilip kullanıldığını söylediler. Operasyon bitip temize çıkana kadar tüm para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermemi istediler. Onlara inanıp gelen kişiye poşete koyduğum para ve ziynet eşyalarını verdim. Sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.
GEÇEN AY DA 350 BIN LİRA
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, K.A.S.'nin içinde yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ve para bulunan poşeti şüphelilere teslim ederken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüpheli ve mağdurun bir süre konuştuğu ardından poşeti alan şüphelinin uzaklaştığı görüldü. Polis, kamera görüntülerinden iki şüphelinin kimliğini belirlendi. Şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı yöntemle 24 Temmuz'da Esenyurt'ta B.U.'ya ait 350 bin lirayı da çaldıkları belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Yunus Emre KAVAK)