İstanbul’da korkunç cinayet: Günlük kiralık evde ölüm randevusu İngiliz medyasında manşetlerde!

İstanbul-Londra arasındaki ölüm hattı filmleri aratmadı. Londra'da yaşayan Murat Arpapay (57) internette M.P. (19) ile tanıştı. Genç sevgilisiyle görüşmeye başladı. Tatlı sözlerine kandı. M. ise sevgilisinin 2 milyon Sternlin yaklaşık 70 milyon TL'si olduğunu öğrenince korkunç bir plan yaptı.

NEFESSİZ KALDI

Murat Arpapay'ı İstanbul'a çağırdı. Şirinevler'de günlük ev kiraladı. İkili binaya giriş yaptı. Bir süre sonra Perçikli'nin 4 arkadaşı kapıya dayandı. Serpil Demir, Doğan Sarıyıldız, Fatih Erginoğlu ve Ersen Başak adlı şahıslar Arpapay'a saldırdı. Caniler daha önceden özel olarak hazırladıkları bal zehrini şırıngayla boynuna yaptı. Talihsiz adam birkaç dakika sonra felç olup nefessiz kaldı.