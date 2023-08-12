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İstanbul'da korkunç cinayet: Günlük kiralık evde ölüm randevusu İngiliz medyasında manşetlerde!

M. sosyal platformda Murat Arpapay ile tanıştı. İngiltere'deki adamın milyonları olduğunu öğrenince, cinayet planını yaptı... İngiliz medyasında manşetlere çıktı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 06:55
İstanbul’da korkunç cinayet: Günlük kiralık evde ölüm randevusu İngiliz medyasında manşetlerde!

İstanbul-Londra arasındaki ölüm hattı filmleri aratmadı. Londra'da yaşayan Murat Arpapay (57) internette M.P. (19) ile tanıştı. Genç sevgilisiyle görüşmeye başladı. Tatlı sözlerine kandı. M. ise sevgilisinin 2 milyon Sternlin yaklaşık 70 milyon TL'si olduğunu öğrenince korkunç bir plan yaptı.

NEFESSİZ KALDI
Murat Arpapay'ı İstanbul'a çağırdı. Şirinevler'de günlük ev kiraladı. İkili binaya giriş yaptı. Bir süre sonra Perçikli'nin 4 arkadaşı kapıya dayandı. Serpil Demir, Doğan Sarıyıldız, Fatih Erginoğlu ve Ersen Başak adlı şahıslar Arpapay'a saldırdı. Caniler daha önceden özel olarak hazırladıkları bal zehrini şırıngayla boynuna yaptı. Talihsiz adam birkaç dakika sonra felç olup nefessiz kaldı.

Sonra da cesedi apartman boşluğuna atıldı. Ersen Başak'ın bölgeye yakın bir yerde cafesi olduğu ve tüm planın da burada yapıldığı anlaşıldı. Perçikli ve Demir yakalandı. Başak'ın Gürcistan'a, Doğan Sarıyıldız ve Fatih Erginoğlu'nun Kıbrıs'a kaçtığı anlaşıldı. İşte bu vahşet The Sun ve Daily Maily'de manşetlere çıktı. İngiliz medyası "Cani Muhterem" başlıklarını attı.

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