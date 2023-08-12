CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun hizmet siyaseti! İETT’de sıradan bir gün: Otobüsten dumanlar yükseldi

İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor. İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye İmamoğlu, mevcut sorunları görmezden geliyor.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Kaza, arıza ve yangın görüntülerine her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir İETT otobüsünün arka bölümünden başlayan yangının nedeniyle çıkan dumanların yola yayıldığı görüldü. Dumanlar nedeniyle yolda trafik yavaşlarken, otobüs şoförünün yangına karşı seyrini sürdürmesi dikkat çekti.