364 gün sonra bir ilk! Saatte 60 ila 100 tane birden yağacak! Felaket tellalları deprem dedi ortalık karıştı! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...

"DEPREMLE İLGİSİ YOK" Perseid Meteor Yağmuru'nun depremi tetikleyeceği iddialarının bilimle uyuşmadığını vurgulayan Prof. Dr. Aysun Akyüz, "Bu her yıl yaşanan bir olay. Ortalama senede 8 göktaşı yağmuru oluyor.

Bazıları kuyruklu yıldız, bazıları da astroid kökenli. Bunların depremle ilgili hiçbir bilimsel ilgisi yok" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu ise hafta sonu yaşanacak yoğun meteor (gök taşı) yağmurunun ışık kirliliğinden uzak bölgelerde izlenebileceğini ve bu sene gökyüzünde Ay'ın olmamasından kaynaklı gökyüzünün çok daha karanlık olacağını belirtti.

Astronomi meraklılarının Türkiye semalarını aydınlatacak olan yoğun meteor yağmurunu Ağustos'un 12'sini 13'üne bağlayan tüm gece boyunca net olarak görebileceklerini anlatan Kılıçoğlu, yağmurun en yoğun olduğu saatlerin ise cumartesiyi pazara bağlayan gece 23.00 ile 01.00 arasında olduğunu ifade etti.

Kılıçoğlu ayrıca meteorların boyutlarının çok ufak olmasından dolayı Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmayacağını da vurguladı.