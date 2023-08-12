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364 gün sonra bir ilk! Saatte 60 ila 100 tane birden yağacak! Felaket tellalları deprem dedi ortalık karıştı! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...

Perseid meteor yağmuru göz kamaştırıcı bir görsel şölen sunarken aynı zamanda bazı merak edilen soruları da beraberinde getiriyor. Meteor yağmurları nereden geliyor, ne zaman ve saat kaçta izlenecek, depremi tetikler mi gibi sorular son günlerde zihinleri meşgul ediyor. Sosyal medyada felaket tellalları tarafından ortaya atılan iddialar arasında meteor yağmurlarının depremi tetikleyip tetiklemediği de yer alıyor. Uzman isimler bu iddialar hakkında merak edilen detayları vatandaşlarla paylaştı.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 13:03 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 13:03
364 gün sonra bir ilk! Saatte 60 ila 100 tane birden yağacak! Felaket tellalları deprem dedi ortalık karıştı! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...

Perseid meteor yağmurları her yıl çıplak gözle görülebilecek muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Öte yandan akıllara bazı sorular geliyor. Son dönemde meteor yağmurları ile ilgili farklı iddialar da gündeme gelmişti. Özellikle "meteor yağmuru depremi tetikler mi?" sorusu kafaları karıştırmıştı. Bu konuda net bir yanıt ise uzman bir isimden geldi.

UZMAN İSİM AÇIKLADI

Prof. Dr. Aysun Akyüz bu gece ve yarın gece yaşanacak olan Perseid meteor yağmurunun depremi tetikleyeceği iddialarının bilimle uyuşmadığını açıkladı.

Perseid meteor yağmurunun depremi tetikleyeceği iddiaları bilimle uyuşmuyor.

"DEPREMLE İLGİSİ YOK"

Perseid Meteor Yağmuru'nun depremi tetikleyeceği iddialarının bilimle uyuşmadığını vurgulayan Prof. Dr. Aysun Akyüz, "Bu her yıl yaşanan bir olay. Ortalama senede 8 göktaşı yağmuru oluyor.

Bazıları kuyruklu yıldız, bazıları da astroid kökenli. Bunların depremle ilgili hiçbir bilimsel ilgisi yok" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu ise hafta sonu yaşanacak yoğun meteor (gök taşı) yağmurunun ışık kirliliğinden uzak bölgelerde izlenebileceğini ve bu sene gökyüzünde Ay'ın olmamasından kaynaklı gökyüzünün çok daha karanlık olacağını belirtti.

Astronomi meraklılarının Türkiye semalarını aydınlatacak olan yoğun meteor yağmurunu Ağustos'un 12'sini 13'üne bağlayan tüm gece boyunca net olarak görebileceklerini anlatan Kılıçoğlu, yağmurun en yoğun olduğu saatlerin ise cumartesiyi pazara bağlayan gece 23.00 ile 01.00 arasında olduğunu ifade etti.

Kılıçoğlu ayrıca meteorların boyutlarının çok ufak olmasından dolayı Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmayacağını da vurguladı.


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