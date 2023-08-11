Karadeniz’in güzelliklerini barındıran gizli hazine şehir: Sinop! İşte eşsiz şehirde mutlaka görülmesi gereken yerler...

Karadeniz bölgesinde yeşil ile mavinin buluştuğu birçok şehir gibi Sinop'da ziyaretçilerini büyülüyor. Antik Çağ'da Helenistik dönemden itibaren önemini koruyan bir liman kenti iken, Anadolu ve Kırım yarımadası arasındaki deniz ticaretinde de önemli noktalardan olmuş bir şehir Sinop. Türkiye'nin en kuzey ucu olan İnceburun'u içeren Sinop, tarihi ve zengin doğal güzellikleri ile günümüzde turistlerin oldukça ilgisini çekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de Türkiye'nin en mutlu şehri ünvanını kimselere kaptırmayan Sinop, gerçekten de yeşil ve mavinin huzurlu buluşmasıyla insana "Burada yaşlanabilirim" diye düşündürüyor.
HAMSILOS TABİAT PARKI
Parka adını veren denizin bir nehir gibi kara içine girdiği Karadeniz'deki ria tipi kıyı oluşumunun en güzel örneklerinden biri olan Hamsilos Koyu (halk arasında Hamsaroz olarak da söylenmektedir) ile Akliman Koyu gibi eşsiz güzellikteki iki doğal limanı, bataklık-kumul-deniz ve ormanlık alanları ile zengin biyoçeşitliliği bir arada barındıran doğa harikası bir alan olup, il merkezine 14 kilometre uzaklıktadır.
BOYABAT KALESİ
Boyabat İlçesi'nin bulunduğu Gökırmak Vadisi'nde, karşılıklı sarp iki kayalık tepeden biri üzerinde kurulmuştur. Kale, kayaların doğal yapısına uygun şekilde inşa edilmiştir. Kale bedenleri arasındaki kulelerin bazıları dikdörtgen, bazıları yuvarlak olarak yapılmış olup iç kısmında kulelere çıkan merdivenler yer almaktadır. Kaleye giriş güneydoğu köşesinden büyük yuvarlak kulenin yanındaki küçük bir kapıdan sağlanmaktadır.