Karadeniz’in güzelliklerini barındıran gizli hazine şehir: Sinop! İşte eşsiz şehirde mutlaka görülmesi gereken yerler...

Karadeniz bölgesinde yeşil ile mavinin buluştuğu birçok şehir gibi Sinop'da ziyaretçilerini büyülüyor. Antik Çağ'da Helenistik dönemden itibaren önemini koruyan bir liman kenti iken, Anadolu ve Kırım yarımadası arasındaki deniz ticaretinde de önemli noktalardan olmuş bir şehir Sinop. Türkiye'nin en kuzey ucu olan İnceburun'u içeren Sinop, tarihi ve zengin doğal güzellikleri ile günümüzde turistlerin oldukça ilgisini çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de Türkiye'nin en mutlu şehri ünvanını kimselere kaptırmayan Sinop, gerçekten de yeşil ve mavinin huzurlu buluşmasıyla insana "Burada yaşlanabilirim" diye düşündürüyor.