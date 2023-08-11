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Akbank Yaza Merhaba Çekilişi Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Akbank Yaza Merhaba Çekilişi Sonuçları belli oldu. 09.08.2023 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak 15 kişi Gopro Hero 9 Aksiyon Kamera, 30 kişi Goldmaster Mobil Urban E-Go2 Elektrikli Scooter kazanmıştır. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 06:56
Akbank Yaza Merhaba Çekilişi Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Akbank Yaza Merhaba Çekilişi Sonuçları belli oldu. Bu kampanya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 19.06.2023 tarih ve E-24951361-255.01.02-39498 sayılı izin ile düzenlenmiştir. İşte asil ve yedek talihliler...

Gopro Hero 9 Aksiyon Kamera kazanan asil talihliler.

Gopro Hero 9 Aksiyon Kamera kazanan yedek talihliler.

Goldmaster Mobil Urban E-Go2 Elektrikli Scooter kazanan asil talihliler.

Goldmaster Mobil Urban E-Go2 Elektrikli Scooter kazanan asil talihliler.

Goldmaster Mobil Urban E-Go2 Elektrikli Scooter kazanan asil talihliler.

Goldmaster Mobil Urban E-Go2 Elektrikli Scooter kazanan yedek talihliler.

Goldmaster Mobil Urban E-Go2 Elektrikli Scooter kazanan yedek talihliler.

Goldmaster Mobil Urban E-Go2 Elektrikli Scooter kazanan yedek talihliler.

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