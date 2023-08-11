Akbank Yaza Merhaba Çekilişi Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Akbank Yaza Merhaba Çekilişi Sonuçları belli oldu. Bu kampanya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 19.06.2023 tarih ve E-24951361-255.01.02-39498 sayılı izin ile düzenlenmiştir. İşte asil ve yedek talihliler...
Akbank Yaza Merhaba Çekilişi Sonuçları belli oldu. Bu kampanya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 19.06.2023 tarih ve E-24951361-255.01.02-39498 sayılı izin ile düzenlenmiştir. İşte asil ve yedek talihliler...
Gopro Hero 9 Aksiyon Kamera kazanan asil talihliler.
Gopro Hero 9 Aksiyon Kamera kazanan yedek talihliler.
Goldmaster Mobil Urban E-Go2 Elektrikli Scooter kazanan asil talihliler.
Goldmaster Mobil Urban E-Go2 Elektrikli Scooter kazanan asil talihliler.
Goldmaster Mobil Urban E-Go2 Elektrikli Scooter kazanan asil talihliler.
Goldmaster Mobil Urban E-Go2 Elektrikli Scooter kazanan yedek talihliler.
Goldmaster Mobil Urban E-Go2 Elektrikli Scooter kazanan yedek talihliler.