Akbank Yaza Merhaba Çekilişi Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Akbank Yaza Merhaba Çekilişi Sonuçları belli oldu. Bu kampanya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 19.06.2023 tarih ve E-24951361-255.01.02-39498 sayılı izin ile düzenlenmiştir. İşte asil ve yedek talihliler...