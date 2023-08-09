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Kültürlerin buluşma noktası Mardin! 12 bin yıllık geçmişi ile size tarihte bir yolculuk....

Birçok kültürün bir araya geldiği Mardin 12 bin yıllık geçmişi ile size tarihte bir yolculuk yaptırıyor. Mardin'in en önemli turistik yerlerinden biri, tarihi Midyat bölgesidir. Midyat, eski taş evleri, dar sokakları, geleneksel dokumacılığı ve takı işçiliği ile ünlüdür.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 06:59
Kültürlerin buluşma noktası Mardin! 12 bin yıllık geçmişi ile size tarihte bir yolculuk....

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en turistik şehirlerinden biri olan Mardin, 12.000 yıllık köklü tarihi ile çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapmaktadır. Çok çeşitli din ve çeşitli milletten insanlara ev sahipliği yapan Mardin'in bu çok kültürlü bir yapısı bulunmaktadır. Şehir, zengin kültürel ve tarihi mirası, etnik ve dini çeşitliliği, doğal güzellikleri ve lezzetli yemekleriyle ünlüdür. Mardin'in en önemli turistik yerlerinden biri, tarihi Midyat bölgesidir. Midyat, eski taş evleri, dar sokakları, geleneksel dokumacılığı ve takı işçiliği ile ünlüdür. Diğer turistik yerler arasında Mardin Kalesi, Dara Antik Kenti, Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Sabancı Kent Müzesi ve Hasankeyf yer almaktadır.

MİDYAT EVLERİ
Güneydoğu'nun özellikle taş evleri ve dar sokaklarıyla ilgi çeken şehri Mardin önemli bir kültür turizmi merkezidir. Şehrin en çok bilinen ilçelerinden biri olan Midyat evleri sırt sırta yapıda sıralanıyorlar. Mardin'de yazın gezilecek yerlerinden olan Midyat Evleri, damları, işlemeli yapıları ve geleneksel mimarisiyle gelen ziyaretçilerini büyülüyor.



MOR GABRIEL MANASTIRI
Mardin'in sembolik değerlerinden biri olan Mor Gabriel Manastırı, 397 yılında inşa edilmiştir. Manastır, dini bir merkez olmanın yanı sıra bir eğitim merkezi ve kültürel bir simge olarak da önem taşımaktadır. Süryani kültürünün ve tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Mor Gabriel Manastırı aynı zamanda Mardin'de sevgiliyle gezilecek yerler listelerinde de kendisine yer bulmaktadır.



ZİNCİRİYE MEDRESESİ
Tarihi Mardin mimari yapı özelliklerini taşıyan Zinciriye, İsa Medresesi olarak da bilinmektedir. Mardin'de ilkbaharda gezilecek yerlerden olan medrese iki adet avluya sahiptir. Girişinde yer alan taş işlemeleri ve kubbeleri gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmekte. İhtişamlı yapısı, küçük camisi ve konumu sebebiyle Artuklu tarihinin tercih edilen gezi rotalarından biri...



DEYRULZAFARAN MEDRESESİ
Mardin'in taş yapılarından olan Deyrulzafaran Manastırı, Mardin Süryanilerinin önemli mabetlerinden biridir. Deyrulzafaran Manastırı yapıldığı ilk günden beri mozaiklerini koruyor. Yapının içerisindeki kiliseler ve manastırı her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etmekte. Mardin'in zengin kültürel yapısının yansıması olan manastır UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne de adını yazdırmıştır.



MARDİN KALESİ
Mardin Merkez'de yer alan ve şehre gelenleri selamlayan Mardin Kalesi'nin diğer adı "Kartal Yuvası'dır." Mardin'de gezilecek yerler doğa listenizde ilk sıraya alabileceğiniz kale birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Mardin'in içerisindeki gelişmiş etnik yapı ve hoşgörü politikasının izlerini taşıyan yapı bölgenin önemli simgelerinden biridir.

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