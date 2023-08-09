Kültürlerin buluşma noktası Mardin! 12 bin yıllık geçmişi ile size tarihte bir yolculuk....

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en turistik şehirlerinden biri olan Mardin, 12.000 yıllık köklü tarihi ile çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapmaktadır. Çok çeşitli din ve çeşitli milletten insanlara ev sahipliği yapan Mardin'in bu çok kültürlü bir yapısı bulunmaktadır. Şehir, zengin kültürel ve tarihi mirası, etnik ve dini çeşitliliği, doğal güzellikleri ve lezzetli yemekleriyle ünlüdür. Mardin'in en önemli turistik yerlerinden biri, tarihi Midyat bölgesidir. Midyat, eski taş evleri, dar sokakları, geleneksel dokumacılığı ve takı işçiliği ile ünlüdür. Diğer turistik yerler arasında Mardin Kalesi, Dara Antik Kenti, Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Sabancı Kent Müzesi ve Hasankeyf yer almaktadır.



MİDYAT EVLERİ

Güneydoğu'nun özellikle taş evleri ve dar sokaklarıyla ilgi çeken şehri Mardin önemli bir kültür turizmi merkezidir. Şehrin en çok bilinen ilçelerinden biri olan Midyat evleri sırt sırta yapıda sıralanıyorlar. Mardin'de yazın gezilecek yerlerinden olan Midyat Evleri, damları, işlemeli yapıları ve geleneksel mimarisiyle gelen ziyaretçilerini büyülüyor.