’Schengen vizesi’ dolandırıcıları iş başında! 25 bin dolarını kaptırdı: Kafede böyle yakalandı

Şüpheliler A.K.'ye 25 bin dolar karşılığında hiçbir sorun yaşamadan vize alabileceklerini söyledi. Buna inanan mağdur A.K. istenen parayı banka hesap numarasına gönderdi. Aradan uzun süre geçmesine rağmen vize çıkmayınca dolandırıldığını anlayan A.K. polise başvuruda bulundu.

16 BİN DOLAR DAHA İSTEYİNCE... Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis ekipleri A.K.'nin arkadaşı olduklarını söyleyerek, dolandırıcıları aradı.

Şüpheliler işlemin bitmek üzere olduğunu ancak 16 bin dolar daha vermeleri gerektiğini söyleyince operasyon için düğmeye basıldı. Teklifi kabul eden polis ekipleri şüphelileri parayı vermek için Fatih'te bir kafeye çağırdı.