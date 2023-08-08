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Son dakika: Elazığ'da deprem! AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Son dakika haberleri... Elazığ Maden'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 17:04 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 17:08
Son dakika: Elazığ’da deprem! AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Elazığ Maden'de deprem meydana geldi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Büyüklük:3.7 (Ml) Yer:Hazar Gölü - [01.92 km] Maden (Elazığ) Tarih:2023-08-08 Saat:16:47:02 TSİ Enlem:38.492 N Boylam:39.475 E Derinlik:7.01 km"

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2023.08.08 16:10:06 38.1128 36.5063 18.3 -.- 1.6 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.08 16:09:51 37.7797 31.6508 5.0 -.- 2.2 -.- GOLKASI-BEYSEHIR (KONYA) İlksel

2023.08.08 15:46:51 37.8207 36.3418 27.5 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.08 15:26:28 38.2170 38.4017 7.1 -.- 2.0 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.08 14:52:50 38.2382 36.5477 7.4 -.- 1.3 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.08 14:49:42 37.7580 31.6133 5.0 -.- 2.4 -.- AKBURUN-BEYSEHIR (KONYA) İlksel

2023.08.08 14:38:34 39.4765 29.7010 0.0 -.- 1.4 -.- DULKADIR-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2023.08.08 14:33:32 41.1557 42.9920 4.2 -.- 2.6 -.- SEVIMLI-HANAK (ARDAHAN) İlksel

2023.08.08 13:50:03 38.0667 36.5923 5.4 -.- 1.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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