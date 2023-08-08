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Milas’ta orman yangını! Hektarlarca alan kül döndü

Son dakika haberi! Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, 9 saat süren havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer katıldı. 5 hektar alanda etkili olan yangınla ilgili soğutma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 18:14 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 01:58
Milas’ta orman yangını! Hektarlarca alan kül döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 9 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

MİLAS'TA ORMAN YANGINI I VİDEO İZLE

Yangın, Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenlerle ortaya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.

Sarp arazide devam eden yangına havanın kararmasının ardından gece görüşlü helikopterle havadan müdahale sürdü.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "Muğla Milas'ta meydana gelen orman yangını kahramanlarımızın çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde paylaşım yaptı.

5 hektar alanda etkili olan yangınla ilgili soğutma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

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