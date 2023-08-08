Rekor kırıldı! Temmuz 2023 "en sıcak ay" oldu

Haziran 2023'te olduğu gibi, günlük Antarktika deniz buzu miktarı, ay boyunca yılın belirli zamanlarında önceden gözlemlenen değerlerin önemli ölçüde altında kaldı.

KÜRESEL SERA GAZI EMİSYONLARI ACİLEN AZALTILMALI

Raporda değerlendirmesine yer verilen Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, şunları kaydetti:

"Küresel hava ve okyanus yüzeyi sıcaklıklarının, temmuz ayında tüm zamanların rekorlarını kırdığına tanık olduk. Bu kayıtların hem insanlar hem de her zamankinden daha sık ve yoğun biçimde aşırı olaylara maruz kalan gezegen için korkunç sonuçları var. 2023, şu anda son yılların ortalamasının 0,43 santigrat derece üzerinde. Bugüne kadarki en sıcak üçüncü yıl. Temmuz ayındaki ortalama küresel sıcaklık, sanayileşme öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerinde."

Burgess, bu durumun ana sebebi olan sera gazı emisyonlarının acilen azaltılması gerektiğini vurguladı.