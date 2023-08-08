Mete Gazoz’u artık kimse durduramaz! Başkan Erdoğan’dan tebrik: Bu başarının devamını diliyoruz

Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde milli sporcumuz Mete Gazoz, Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalyaya uzandı. Türkiye'yi gururlandıran Gazoz'a sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kendisini aradı. "Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere" ifadesini kullandı.

Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho da sosyal medya hesabı üzerinden Mete Gazoz'a "Şampiyon" ifadesi ile tebrik mesajını yolladı. Şampiyon okçu da Coelho'ya "Çok teşekkürler" cevabını paylaştı.

Coelho, Gazoz ilk şampiyon olduğunda "Bu kitabı ilk olarak sana adıyorum. Senin gibi bir okçuluk dehasına kendi okçuluk eserimi sunuyorum" açıklamasıyla "Okçu'nun Yolu" adlı kitabını Gazoz'a adamıştı.





Başkan Erdoğan, Mete Gazoz'u kabul edecek.