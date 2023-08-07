Ünlü ekonomist Korhan Berzeg nerede? 52 gündür haber alınmıyor! Avukatı açıkladı: Bulana 1 milyon TL ödül var belli ihbarlar geliyor

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Angela Berzeg ve avukatı Emre Akkaş, son durum hakkında bilgi verdi. Angela Berzeg, "Biz Korhan'ı çok özlüyoruz, aile çok özlüyor. Korhan, nerede bilmiyoruz. Hiçbir şey yapamadan her gün, haber bekliyoruz. Ödül koyduk, geçen cuma günü, ve hiç haber yok oradan, bekliyoruz hala " dedi. Angela Berzeg'in avukatı Emre Akkaş ise, "Berzeg ailesi bir ödül açıkladı. Belli ihbarların geldiğini biliyoruz. Maalesef sonuçlanmış, somut bir bilgi haline gelmiş bir ihbar henüz yok" dedi.