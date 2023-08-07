Ünlü ekonomist Korhan Berzeg nerede? 52 gündür haber alınmıyor! Avukatı açıkladı: Bulana 1 milyon TL ödül var belli ihbarlar geliyor

Balıkesir'de köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki ünlü ekonomist Korhan Berzeg'den 52 gündür haber alınamıyor. Eşi Angela Berzeg, 4 Ağustos Cuma günü Berzeg'in yerini bildiren kişiye 1 milyon liralık ödül verileceğini açıklamıştı. Konulan ödül sonrasında da Berzeg hakkında yeni bir ihbar olmadığı aktarıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Avukat Emre Akkaş, "52 gün oldu bugün itibarıyla. Tabi emniyet güçlerinin bölgede yoğun çalışmalar yaptığını biliyoruz, iletişim halindeyiz. Berzeg ailesi, bu konuda bir ödül açıkladı. Belli ihbarların geldiğini biliyoruz. Henüz sonuçlanmış, somut bir bilgi haline gelmiş bir ihbar yok." dedi. İşte detaylar...
83 yaşındaki ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir'de köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.
Berzeg'in İngiliz eşi Angela Berzeg, 17 Haziran'da kaybolan 83 yaşındaki eşinin yerini bilen, eşini gören ve emniyet güçlerine ihbar eden kişiye 1 milyon liralık ödül verileceğini açıklamıştı.
Angela Berzeg ve avukatı Emre Akkaş, son durum hakkında bilgi verdi. Angela Berzeg, "Biz Korhan'ı çok özlüyoruz, aile çok özlüyor. Korhan, nerede bilmiyoruz. Hiçbir şey yapamadan her gün, haber bekliyoruz. Ödül koyduk, geçen cuma günü, ve hiç haber yok oradan, bekliyoruz hala " dedi. Angela Berzeg'in avukatı Emre Akkaş ise, "Berzeg ailesi bir ödül açıkladı. Belli ihbarların geldiğini biliyoruz. Maalesef sonuçlanmış, somut bir bilgi haline gelmiş bir ihbar henüz yok" dedi.