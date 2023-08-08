Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi

Mersin'de 3 kişinin cenazesi hava limanında karıştırılıp farklı illere gönderilince tabutları açan aileler, şoke oldu. Erzurum'da, babaları Ekrem Benkli'yi (83) yıkamak için gasılhaneye götüren Mehmet Ercan Benkli (47), başka bir cenaze ile karşılaştı.
BARKOTLAMA HATASI YAPTILAR
Mersin'de kronik hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk babası Ekrem Benkli'nin cenazesi Erzurum'a götürülmek üzere Adana'da hava limanına teslim edildi.
Burada yapılan barkotlama hatası nedeniyle Benkli'nin cenazesi ile Muş ve Bursa'ya götürülecek 2 cenaze karıştı. Muş'a gönderilmesi gereken cenaze Bursa'ya, Bursa'ya gitmesi gereken Erzurum'a, Erzurum'a gelmesi gereken de Muş'a gönderildi.
TABUTU AÇINCA ŞAŞKINA DÖNDÜLER
Benkli ailesi cenazelerini Erzurum Hava Limanı'ndan alarak yıkanıp defin edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürdü. Tabutu açan yakınları, karşılarında Ekrem Benkli yerine farklı bir kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı. Şoke olan aile, yetkilileri arayarak durumu bildirdi ve yapılan yanlışlığı ortaya çıkardı. Yetkililerin devreye girmesi ile diğer ailelerle irtibata geçilip cenazelerin doğru adreslere gönderilmesi sağlandı.