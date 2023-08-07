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Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın!

Son dakika haberi! Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kimyevi madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 16:19 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 17:17
Tekirdağ’da kimya fabrikasında yangın!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kimyevi madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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