Şoke eden olay! Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti

Fatma Ş., Etimesgut ilçesindeki evinde 2 bin 450 liraya oturan kiracısı Ali K.'ye, çevredeki emsal evlerin kira ücretinin 15 bin lira civarında olduğunu, kirayı yükseltmemesi durumunda evden çıkmasını istedi. Emekli Ali K ., ev kiralarının yüksek olduğunu söyleyerek, 4 yıldır oturduğu evden çıkmayacağını belirtti. Fatma Ş., bunun üzerine evi satılığa çıkardı. Ancak kiracı olduğu için evi satamadığını ileri süren Fatma Ş., emlakçısıyla da Ali K.'ye, evi boşaltması için 200 bin lira teklif etti.

DAİREYİ SATAMADIK

Ali K., bu teklifi de kabul etmedi. K.'nin avukatı Selim Ünal, "Ev sahipleri kiracılarını çıkarabilmek için artık 'hava parası' teklif etmeye başladılar. Bizi arayan emlakçı arkadaş, bizim vekilliğini yaptığımız kiracımızın eviyle alakalı bir teklifte bulundu ve 'Bizim bu evimiz 4 milyon lira değerinde. Ancak içinde kiracı olduğu için evi 3 milyon liraya satamıyoruz. Çıkarsanız size 200 bin lira hava parası verelim' dedi. Kiracım da emekli olduğu ve oturduğu fiyata yeni bir ev bulamayacağı için teklifi reddetti" dedi. Son dönemde ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan sorunlar, sosyal medyada da büyük yankı buluyor.