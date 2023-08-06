Babaya kanlı pusu! Sevgilisi ile evlenmesine izin vermedi tüfeği nasıl kullanacağını sorup öldürdü





BABASI, KIZ ARKADAŞINI OĞLUNA UYGUN BULMAMIŞ

Olaya ilişkin iddianame, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Hakan Demirel'in çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtilen iddianamede; cinayetin ertesi günü polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarı yaptığı bildirildi. İddianamede; Hakan Demirel'in emniyetteki ifadesinde, 6 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını, kendisinin annesi ile yaşadığını, 2021 yılında kız arkadaşı Ezgi I. ile tanıştığını ve evlenmeye karar verdiklerini anlattığı belirtildi. Demirel'in, kız arkadaşını ailesiyle tanıştırdığını ancak babasının, Ezgi I.'nın ailesini araştırıp uygun bulmadığını belirterek, kız arkadaşıyla ayrılması gerektiğini söylediğini hatta kız arkadaşının ailesini arayarak kendisini kötüleyip, Ezgi I.'nın kendisinden ayrılmasına sebep olduğunu iddia ettiği de iddianamede yer aldı.



TÜFEKLE ARKASINDAN BİRKAÇ EL ATEŞ ETMİŞ

Demirel ifadesinde; 2022 yılının aralık ayında kız arkadaşıyla barıştıklarını, bunu babasına söylediğinde kendisine küfrettiğini, en son 9 Şubat'ta babasıyla konuşarak kız arkadaşı ile evlenmesi konusunda ikna etmek için evine gittiğini anlattı. Hakan Demirel'in, kız arkadaşıyla telefonda konuştuklarını gören babasının kendisini darbederek küfrettiğine, kendisini öldüreceğini düşünerek, ona ait tüfekle arkasından birkaç el ateş ettiğine ilişkin ifadelerine de iddianamede yer verildi.

CİNAYETİN ERTESİ GÜNÜ SEVGİLİSİ İLE ALTIN ALMAYA GİTMİŞ

Cinayetten sonra tüfeği ve otomobilin anahtarını alarak olay yerinden uzaklaşan ve kendi evine gidip silahı, tuvaletin üzerindeki bölmeye saklayarak uyuyan Hakan Demirel'in, cinayetin ertesi günü sevgilisi ile buluşarak Kapalı Çarşı'ya gittiği ve babasının kredi kartıyla 3 cumhuriyet altını aldığı, daha sonra da sevgilisinin annesini de alarak, alışveriş merkezine giderek alışveriş yaptığı ve kendisinden şüphelenilmesin diye polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarında bulunduğu belirtilen iddianamede; Demirel'in, olay günü babasının tüfeğini eline alarak nasıl ateş edildiğini sorduğu ve daha sonra cinayeti işlediği bildirildi.



İddianamede ayrıca Hakan Demirel hakkında 'Üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. (DHA) TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN