Hatay’da orman yangınları: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
Serinyol Mahallesi Tahtaköprü mevkisinde, saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.
İKİNCİ ORMAN YANGIN
Hatay'ın Tahtaköprü Mahallesi'nde çıkan yangın devam ederken, Kisecik Mahallesi'nde de ormanlık alanda yangın çıktı. İki yangına da müdahale sürüyor. Hatay'ın Tahtaköprü Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Orman ekipleri yangına müdahale ederken, bu kez de merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi ormanlık alanında yangın çıktı. Ekipler kısa sürede havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı. Her iki yangını da söndürmek için ekipler canla başla mücadele ediyor.