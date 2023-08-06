Hatay’da orman yangınları: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor





Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Orman ekipleri yangına müdahale ederken, bu kez de merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi ormanlık alanında yangın çıktı. Ekipler kısa sürede havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı. Her iki yangını da söndürmek için ekipler canla başla mücadele ediyor.

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