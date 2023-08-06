Denizli’de kan donduran vahşet! Ümit Mutlu Akpınar isimli cani eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçakla katletti





Ümit Mutlu Akpınar, mutfaktan aldığı bıçak ile eşini defalarca bıçakladı. Akpınar, ardından annesinin çığlıklarını duyup, balkona koşan eşinin önceki evliliğinden oğlu Macit Gül'e de bıçakla saldırdı. Anne ile oğlu hayatını kaybetti, şüpheli suç aleti bıçak ile gözaltına alındı.