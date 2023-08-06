3 burcun yapay zekadan daha zeki olduğu açıklandı! Doğuştan zihin okuyorlar! Sakın bu burçlara bulaşmayın!

Son yılların en ses getiren konusu yapay zeka, gelecekte popülerliğini de artıracağa benziyor. Ancak astrologlar 3 burcun yapay zekadan daha zeki olduğunu belirtiyor. Doğuştan zihin okudukları ve yalanı hemen anladıkları söyleniyor. İşte o burçlar...