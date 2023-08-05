Adıyaman’da orman yangını! Ekipler seferber oldu: 1 hektarlık alan zarar gördü

Güvenlik güçleri ve özel sektörde çalışan ekiplerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

EKİPLER SEFERBER OLDU İhbar üzerine bölgeye, Adıyaman Orman Bölge Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi ne bağlı arazöz, itfaiye aracı ve su tankı sevk edildi.

1 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Adıyaman Valisi Osman Varol, yangına tüm birimlerin ortak hareketle müdahale ettiğini belirterek, şunları anlattı:

"Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, güvenlik güçleri ve özel sektörden tüm ekiplerimizle müdahale edildi. Yangın şu an için kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor.







Bölgede kayalık bir alanda soğutma çalışmasına destek vermesi için bir helikopter istedik. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü."