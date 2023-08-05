Türbülans vurgunu: "Yazılım geliştirdim" diyerek milleti dolandırdı

"ÖĞRETİM GÖREVLİSİYİM" YALANI İddialara göre, fizik mezunu olan Çiğdem İ.'de kendisini tıpkı 9 milyar dolarlık şirketi bulunan Holmes gibi alanında çığır açacak bir buluş yapmış gibi gösterdi. Yaklaşık 5 ay önce kendisini, arkadaş çevresine ve akrabalarına fizik mühendisi olarak tanıtan Çiğdem İ. Marmara Üniversitesi 'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığını iddia etti.

İstanbul 'da filmlere konu olabilecek nitelikte bir dolandırıcılık hikayesi yaşandığı ortaya çıktı. Başrolde yüzlerce hastalığa, ürettiği makinelerle tanı koyabileceğini iddia ederek yatırımcıları milyonlarca dolar dolandıran kan testi şirketi Theranos 'un kurucusu Elizabeth Holmes 'i andıran Fizikçi Çiğdem İ . vardı.

Herkese başarılı bir bilim insanı olduğu yönünde kendisini pazarlayan Çiğdem İ. geliştirdiği ve "CAFA CHIP" adını verdiği bir yazılımla uçakları türbülanstan önleyen bir çip yaptığını öne sürdü. Bu yazılım sayesinde uçak türbülansa girmeden önce pilota uyarı verip uçağı en güvenli yeni rotaya geçmesi sağlanacaktı.

"150 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILDI" DEDİ

Yazılı ve görsel medyada basını kullanarak kendisinin bu buluşunun reklamını yaptıran Çiğdem İ., geçtiğimiz Nisan ayında çıkan bu haberleri Instagram sayfasında da paylaşarak, çevresinde daha çok güven kazandı.

Türbülansı önlediğini söylediği projenin Türkiye ve dünyada çok sayıda şirkete pazarladığını ve 150 milyon dolar yatırım yapıldığını iddia etti.

Çiğdem İ.'nin zikrettiği söz konusu paranın büyüklüğüne kanan mağdurlar, deyim yerindeyse 'treni kaçırmak istemedi' ve startup'a para yatırmaya karar verdi.