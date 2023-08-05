HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur gidiyor Balkanlar geliyor: Sıcaktan bunalanlara uzmanlardan ’yağmur’ müjdesi | 5 Ağustos 2023 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Osmaniye ve Artvin çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güney ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile Van'ın kuzey, Ağrı'nın doğu ve Iğdır'ın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.