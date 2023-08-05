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HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur gidiyor Balkanlar geliyor: Sıcaktan bunalanlara uzmanlardan 'yağmur' müjdesi | 5 Ağustos 2023 hava durumu

Türkiye'yi etkisine alan Eyyam-ı Bahur sıcakları haftasonu artan yüksek nem oranlarıyla boğucu bir havaya neden olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den alınan bilgilere göre, sıcaklık Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Uzun süredir devam eden sıcakların, Salı gününden itibaren azalması ve yerini serin bir havaya bırakması bekleniyor. Balkanlardan gelen serinletici hava dalgasıyla birlikte, yağışların da görülmesi muhtemel. İşte uzmanların hafata sonu ve önüzüdeki hava durumu için tahminleri...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 11:18 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 11:28
HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur gidiyor Balkanlar geliyor: Sıcaktan bunalanlara uzmanlardan ’yağmur’ müjdesi | 5 Ağustos 2023 hava durumu

Cehennem sıcakları olarak bilinen 'Eyyam-ı bahur', Türkiye'yi etkisi altına aldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıktı.

Yüzde 90'lara yükselen nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artarken vatandaş yandı bunaldı.

NEM YÜZDE 90'LARA ÇIKTI
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, bugün itibariyle Marmara Bölgesi'nde eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisini kaybedeceğini açıkladı.

"Nem yüzde 90'lara kadar yükseldiği için eyyam-ı bahur sıcaklarında hissedilen sıcaklık 4-5 derece arttığından çok yoğun hissedildi. Marmara'da rüzgâr da olmayınca maalesef insanlar Eyyam-ı Bahur sıcaklarından dolayı bunalım geçirdi. İstanbul'da hafta sonunda sıcaklık 32-34 dereceyi geçmeyecek" açıklamasını yaptı.

Özdemir, hafta sonundan itibaren İstanbul ve Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerine gerileyeceğini belirtti.

SALI'DAN İTİBAREN SERİNLİYORUZ!
Sabah gazetesinin haberine göre Özdemir, "Nemden kaynaklı hissedilen sıcaklık biraz yüksek olabilir. İstanbul'da sıcaklık pazartesi 28, salı 29 derece gösteriyor. Salı gününden itibaren de Marmara'nın doğusu, Balıkesir ve Bursa'da sağanak yağış görülebilir. Ancak bu yağışlar lokal olacak.

Çarşamba İç Ege, İç Anadolu'nun batı kesimleri, güney kesimleri ve Akdeniz bölgesinin iç kesimleri zaman zaman yağış alma ihtimali var. Güneydoğu Anadolu'da Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi önümüzdeki cumaya kadar sürecektir. Bunun dışında mevsim normallerine dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

"10.00-16.00 ARASINDA EVDE KALIN"
Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, Güneydoğu Anadolu'da bölgesinde Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisini cumaya kadar sürdüreceğini dile getirdi.

Özdemir, şu uyarılarda bulundu:
"Saat 10.00 ile 16.00 arasında kesinlikle dışarı çıkılmaması gerek. Çıkanlar şapka taksın. Çokça su tüketilmeli, ellerinde su şişeleri olsun. Bunaltıcı havanın etkili olacağı bilmeleri lazım.

Tavsiyemiz kısa aralıklarla duş alma, serin yerde oturma, bol giysiler giyme gibi tedbirler alınabilir. Kesinlikle dışarda güneşte bulunmamaları gerekiyor. Kronik hastalıklar olanlar, hamileler ve küçük çocuklar daha çok sıcaklığı hissedeceğinden daha dikkatli olsunlar."

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Osmaniye ve Artvin çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güney ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile Van'ın kuzey, Ağrı'nın doğu ve Iğdır'ın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gaftasonu ve önümüzdeki haftanın hava haritasını da paylaştı.

5 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ

6 AĞUSTOS 2023 PAZAR

7 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ

8 AĞUSTOS 2023 SALI

9 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA

Uzmanlar çarşamba günü İstanbul'da yağışların etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.


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