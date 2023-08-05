HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur gidiyor Balkanlar geliyor: Sıcaktan bunalanlara uzmanlardan ’yağmur’ müjdesi | 5 Ağustos 2023 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Osmaniye ve Artvin çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güney ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile Van'ın kuzey, Ağrı'nın doğu ve Iğdır'ın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu ve açık 33