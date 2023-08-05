PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Yaşam Haberleri

Sivas'ta cip ile tır çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan 112 Acil Sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 00:30
Sivas’ta cip ile tır çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

H.Y. (24) yönetimindeki 10 AHY 222 plakalı hafif ticari araç, Karaağaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki N.K. hayatını kaybetti.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile E.Y, A.Y. ve Z.D. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, çağrılan 112 Acil Sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı.

N.K'nin cesedi ise Gömeç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA