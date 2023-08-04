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Sokak röportajında itiraf etti! Emniyet uyuşturucu satıcısını enseledi

İstanbul'da, sosyal medyada yayımlanan bir röportaj esnasında uyuşturucu madde sattığını söyleyen kişi gözaltına alındı.Emniyete götürülen şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 12:51 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 13:05
Sokak röportajında itiraf etti! Emniyet uyuşturucu satıcısını enseledi

İstanbul'da, sosyal medyada yayımlanan bir röportaj esnasında uyuşturucu madde sattığını söyleyen kişi yakalandı.

HAP SATIYORUM YALAN SÖYLEMEM
Röporta veren şahıs, "Hap satıyorum uyuşturusu satıyorum. Ben yapıyorum dayı yalan söylemem" diyerek itirafta bulundu.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan bir videoda uyuşturucu madde sattığı yönünde ifadeler kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemenin ardından kimliği tespit edilen ve uyuşturucu madde bulundurmak dahil birçok suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A, polis ekiplerince Sancaktepe'deki ikametinde gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyete götürülen U.A. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan soruşturma başlatıldı.

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