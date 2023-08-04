SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Yaşam Haberleri

El Nino, Eyyam-ı Bahur... Durmuyor! Uyarı üstüne uyarı geldi: Yanmaya devam edeceğiz

Son dakika hava durumu... Türkiye günlerdir sıcak hava ile kavruluyor. El Nino ve Eyyam-ı Bahur sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğ'nden yeni sıcak hava uyarısı geldi. Afrika sıcaklarının Türkiye'yi de etkilemesi beklenirken, sıcaklıkların mevsim nomrallerinin üzerinde seyreceği bildirildi. Özellikle Ege ve Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgesi için uyarı yapıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 12:29 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 17:07
El Nino, Eyyam-ı Bahur... Durmuyor! Uyarı üstüne uyarı geldi: Yanmaya devam edeceğiz

Son dönemde etkisini daha da hissettiren sıcak hava Türkiye'yi adeta kavurdu.

EL NİNO VE EYYAM-I BAHURDAN SONRA YENİ SICAKLAR GELİYOR
El Nino ve Eyyam-ı Bahur'un etkisi ile hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin 10 derece kadar üstüne çıkarken,şimdi de Afrika sıcakları konusunda uyarı geldi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bu sıcakların etkisi altına gireceği belirtildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 derece kadar üzerinde seyredeceği aktarıldı.

HAVA SICAKLIKLARI 40 DERECEĞİ BULACAK
Hava sıcaklığının yer yer 40 dereceyi bulacağı belirtilirken, aşırı sıcakların 3 gün etkili olması bekleniyor. Hafta başından itibaren ise havanın mevsim normallerine döneceği bildirildi.

HANGİ BÖLGELER UYARILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzlukları karşı(Ulaşımda aksamalar, Çadır uçması gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Meteorolojinin bölge bölge hava durumu tahmini ise şu şekilde;

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kahramanmaraş çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde Batılı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Malatya çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

4 AĞUSTOS 2023 CUMA TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

5 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

6 AĞUSTOS 2023 PAZAR TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

7 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

8 AĞUSTOS 2023 SALI TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU


SON DAKİKA