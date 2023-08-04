METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bu sıcakların etkisi altına gireceği belirtildi.

EL NİNO VE EYYAM-I BAHURDAN SONRA YENİ SICAKLAR GELİYOR El Nino ve Eyyam-ı Bahur'un etkisi ile hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin 10 derece kadar üstüne çıkarken,şimdi de Afrika sıcakları konusunda uyarı geldi.

HAVA SICAKLIKLARI 40 DERECEĞİ BULACAK Hava sıcaklığının yer yer 40 dereceyi bulacağı belirtilirken, aşırı sıcakların 3 gün etkili olması bekleniyor. Hafta başından itibaren ise havanın mevsim normallerine döneceği bildirildi.

HANGİ BÖLGELER UYARILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.