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İstanbul'dan çok uzaklaşmadan tatil yapılabilecek 8 yer: Buralar cennet gibi gelecek!

Kavurucu yaz sıcakları etkisini gösterirken, İstanbul’dan uzaklaşmadan doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere pek çok seçenek bulunuyor. Üstelik ulaşım da kolay... İşte kentte fırsat buldukça gezebileceğiniz yerler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 06:57
İstanbul’dan çok uzaklaşmadan tatil yapılabilecek 8 yer: Buralar cennet gibi gelecek!

BÜYÜKADA
Prens Adaları olarak anılan adaların en büyüğü olan Büyükada, Osmanlı döneminde kentin en zenginlerinin konaklarıyla ön plana çıktı. Günümüzde şehrin gürültüsünden kaçmak için akla ilk gelen yerlerden biri olan Büyükada, İstanbullular kadar turistlerin de ilgi odağı.



HEYBELİADA
Prens Adaları'nın ikinci büyük adası olan Heybeliada, nispeten daha sakin hayatı ve yemyeşil coğrafyasıyla dikkat çekiyor. Heybeliada, doğada vakit geçirmek için İstanbul'da yaşayanların en çok tercih ettiği yerlerden biri.



ANADOLU KAVAĞI
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde bulunan bu küçük balıkçı köyü, 13. yüzyıla ait Cenevizlilerden kalma Yoros Kalesi ile de ünlü. Vapurla ulaşıp günü geçirebileceğiniz Anadolu Kavağı, doğa tutkunları için ideal bir rota.



KİLYOS
Karadeniz kıyısında bulunan Kilyos, plajlarıyla ünlü bir yer. Yaz boyu çok sayıda plajıyla kentten ayrılmaya fırsat bulamayan İstanbulluları ağırlayan Kilyos, farklı festivallere de ev sahipliği yapıyor.



AĞVA
Şile'ye bağlı bir yerleşim olan Ağva, ormanlık arazisi, plajları ve ırmağıyla ünlü. Özellikle hafta sonu İstanbulluların kaçış rotalarından biri olan Ağva'da dilerseniz konaklayabilirsiniz de. Ağva, farklı lezzetleri tadacağınız yerleriyle de dikkat çekiyor.



POLONEZKÖY
Beykoz ilçesi sınırlarında kalan Polonezköy, İstanbul'un en yeşil bölgelerinden biri. Tarihinden izler de taşıyan mimari yapıların günümüze ulaştığı Polonezköy, yaz sıcaklarından bunalanlar için güzel bir alternatif.



AYDOS
537 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek noktası olan Aydos, kentin nispeten sakin yerlerinden biri. Tepesinde bulunan gölüyle ünlü olan Aydos'ta, küçük teknelerle gezinti yapmak da mümkün.



ŞİLE
Kentin Anadolu yakasının Karadeniz kıyısında yer alan Şile, yaz aylarında plajlarıyla cazibe merkezi oluyor. Karadeniz kıyısında denize girmek ya da doğada sakin bir hafta sonu geçirmek isterseniz, buraya rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

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