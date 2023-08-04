İstanbul’dan çok uzaklaşmadan tatil yapılabilecek 8 yer: Buralar cennet gibi gelecek!





KİLYOS

Karadeniz kıyısında bulunan Kilyos, plajlarıyla ünlü bir yer. Yaz boyu çok sayıda plajıyla kentten ayrılmaya fırsat bulamayan İstanbulluları ağırlayan Kilyos, farklı festivallere de ev sahipliği yapıyor.





AĞVA

Şile'ye bağlı bir yerleşim olan Ağva, ormanlık arazisi, plajları ve ırmağıyla ünlü. Özellikle hafta sonu İstanbulluların kaçış rotalarından biri olan Ağva'da dilerseniz konaklayabilirsiniz de. Ağva, farklı lezzetleri tadacağınız yerleriyle de dikkat çekiyor.





POLONEZKÖY

Beykoz ilçesi sınırlarında kalan Polonezköy, İstanbul'un en yeşil bölgelerinden biri. Tarihinden izler de taşıyan mimari yapıların günümüze ulaştığı Polonezköy, yaz sıcaklarından bunalanlar için güzel bir alternatif.





AYDOS

537 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek noktası olan Aydos, kentin nispeten sakin yerlerinden biri. Tepesinde bulunan gölüyle ünlü olan Aydos'ta, küçük teknelerle gezinti yapmak da mümkün.





ŞİLE

Kentin Anadolu yakasının Karadeniz kıyısında yer alan Şile, yaz aylarında plajlarıyla cazibe merkezi oluyor. Karadeniz kıyısında denize girmek ya da doğada sakin bir hafta sonu geçirmek isterseniz, buraya rahatlıkla ulaşabilirsiniz. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN