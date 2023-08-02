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Bursa'da metro karıştı! Kocasını başka bir kadınla görünce sinirlerine hakim olamadı

Bursa'da bir kadın, metroda eşini başka bir kadınla görünce sinirlerine hakim olamadı. Eşinden evinin anahtarını isteyen kadının, "O eve giremeyeceksin bir daha" diye bağırdığı olay, metrodaki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 00:11 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 00:13
Bursa’da metro karıştı! Kocasını başka bir kadınla görünce sinirlerine hakim olamadı

Olay, 30 Temmuz'da, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Metroya binen kadın, eşini başka bir kadınla görünce sinirlendi. Metroda bağırıp kocasına ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, "Ver o anahtarı. Öldür lan beni, bunun için mi öldüreceksin? Anahtarı ver, evin anahtarını ver. Kurban olduğum Allah'ım gördün mü? Fehmi ile buluştunuz değil mi?" dedi.

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Konuşmalarından, eşinin yanındaki kadını ve ailesini de tanıdığını belli eden kadın, "Arayacağım ağabeyini, senin kocanı da arayacağım. O çocuğu alacak senden bundan dolayı" diye bağırdı.

Eşine, "Anahtarı ver, anahtarı versene. O eve giremeyeceksin bir daha. O eve bir daha adımın girmeyecek. Anahtarı ver. Dur, anneni de görüntülü arayayım, göstereyim sizi" dedi.

Kadının bu sözü üzerine metro kapısının önünde duran kadın arkasını dönerken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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