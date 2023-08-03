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Mardin’de su kuyusu sondajında dinamit patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sondaj kuyusu açma çalışması sırasında kullanılan dinamit hazırlık yapıldığı esnada patladı. Meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 21:34
Mardin’de su kuyusu sondajında dinamit patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Kırsal Yurtderi Mahallesi'nde meydana geldi.

DİNAMİT HAZIRLIK ESNASINDA PATLADI
İddiaya göre arazide sondaj kuyusu açma çalışması sırasında kullanılması planlanan dinamit, iddiaya göre hazırlık yapıldığı sırada patladı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 2 YARALI
Olayda işçilerden Muhammet Ahmet (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer işçilerden ise Şahin Ahmet (32) ile Mehmet Emin Laçin (48) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Muhammet Ahmet'in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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