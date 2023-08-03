Mardin’de su kuyusu sondajında dinamit patladı: 1 ölü, 2 yaralı

DİNAMİT HAZIRLIK ESNASINDA PATLADI

İddiaya göre arazide sondaj kuyusu açma çalışması sırasında kullanılması planlanan dinamit, iddiaya göre hazırlık yapıldığı sırada patladı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Olayda işçilerden Muhammet Ahmet (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer işçilerden ise Şahin Ahmet (32) ile Mehmet Emin Laçin (48) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Muhammet Ahmet'in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.