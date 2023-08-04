Bodrum’da isale hattı yine patladı, asfalt yarıldı, tonlarca su boşa aktı

Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi.
Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlatılırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.
Konuyla ilgili Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada (MUSKİ), "Bodrum Bitez, Turgutreis, Alt Konacık, Ortakent, Yahşi, Gürece, İslamheneleri ve Yaka mahallelerini besleyen DSİ ana isale hattında patlak meydana gelmiştir.
Sabah saat 07:40'da meydana gelen ana isale hattı patlağına müdahale edebilmek için ekiplerimiz vanaları kapatarak suyun tahliyesine başlamıştır. Hatların tamamen boşalmasının ardından kazı çalışmaları başlayarak hat en kısa sürede tekrar devreye alınacaktır" ifadelerine yer verildi.
Vatandaşlar ise içme suyu sıkıntısının yaşandığı ve sık sık suların kesildiğini söyledi. Yaşanan isale borusu patlaması nedeniyle tonlarca suyun ziyan olduğunu dile getirdi. CHP'li belediyeye tepki gösterdi.