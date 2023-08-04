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Bodrum'da isale hattı yine patladı, asfalt yarıldı, tonlarca su boşa aktı

Vatandaşların yaz boyunca su kesintileri nedeniyle şikayetinin durmadığı Bodrum'da, ana isale hatlarında yaşayan patlamalara bir yenisi eklendi. Patlamanın ardından tonlarca su boşa aktı, asfalt çöktü.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 13:24 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 13:24
Bodrum’da isale hattı yine patladı, asfalt yarıldı, tonlarca su boşa aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı yine patladı. Cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü patlama sonrası asfalt yarıldı, tonlarca su boşa aktı.

TONLARCA SU YOLA AKTI
Sıcak yaz günlerinde hemen hemen her mahallesinden susuzluk şikayeti gelen Bodrum'da ana isale hatları patlamaya devam ediyor.

Bitez'de daha önce pek çok patlak meydana gelen Atatürk Bulvarı'nda bir kez daha patlama yaşandı.

Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.

Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi.

Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlatılırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.

Konuyla ilgili Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada (MUSKİ), "Bodrum Bitez, Turgutreis, Alt Konacık, Ortakent, Yahşi, Gürece, İslamheneleri ve Yaka mahallelerini besleyen DSİ ana isale hattında patlak meydana gelmiştir.

Sabah saat 07:40'da meydana gelen ana isale hattı patlağına müdahale edebilmek için ekiplerimiz vanaları kapatarak suyun tahliyesine başlamıştır. Hatların tamamen boşalmasının ardından kazı çalışmaları başlayarak hat en kısa sürede tekrar devreye alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlar ise içme suyu sıkıntısının yaşandığı ve sık sık suların kesildiğini söyledi. Yaşanan isale borusu patlaması nedeniyle tonlarca suyun ziyan olduğunu dile getirdi. CHP'li belediyeye tepki gösterdi.

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