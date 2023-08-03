Batman’da kan donduran olay! Kazada demir çubuklar başına isabet etti: Feci şekilde can verdi

DEMİR ÇUBUKLAR BAŞINA İSABET ETTİ Çarpmanın etkisiyle tırın camından içeriye giren demir çubuklar, 19 yaşındaki E.C.'nin başına isabet etti. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.