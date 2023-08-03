Batman’da kan donduran olay! Kazada demir çubuklar başına isabet etti: Feci şekilde can verdi

Olay, Bayındırlık Mahallesi Batı Raman Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte tehlikeli şekilde hareketler sergileyen otomobile çarpmamak için manevra yapan tır, üzerinde demir çubukların bulunduğu kamyonete çarptı.
Olay, Bayındırlık Mahallesi Batı Raman Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte tehlikeli şekilde hareketler sergileyen otomobile çarpmamak için manevra yapan tır, üzerinde demir çubukların bulunduğu kamyonete çarptı.
DEMİR ÇUBUKLAR BAŞINA İSABET ETTİ
Çarpmanın etkisiyle tırın camından içeriye giren demir çubuklar, 19 yaşındaki E.C.'nin başına isabet etti. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.