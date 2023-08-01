İzmir’de gemi kazası: Arızalanan yolcu gemisi duvara çarptı

İzmir'de metro ve tramvay çalışanlarının iş bırakmasının ardından yoğunluk sebebiyle otobüs seferleri çöktü. İzmir'de ulaşımdan bir arıza haberi de denizden geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi açıklarında arıza nedeniyle kontrolden çıkan yolcu gemisi kıyıdaki beton duvara çarptı.

SEYİR HALİNDE ARIZALANDI

Olay, saat 13.30 sıralarında Karşıyaka İskelesi yakınlarında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ) filosuna ait '9 Eylül' adlı yolcu gemisinin ana makinesinde; seyir sırasında arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle kontrolden çıkıp, kıyıya doğru ilerleyen ve içinde yolcu olmayan gemi, kıyıdaki beton duvara çarptı.