PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Yaşam Haberleri

HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji'den 17 il için sağanak uyarısı | 1 Ağustos 2023 hava durumu

Türkiye'nin perşembe gününnden itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisine girmesi bekleniyor. Yüksek sıcaklar nedeniyle uzmanlar hasta, yaşlı ve çocukların belirli saat aralıklarında dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yüksek sıcaklıklar öncesi bölgesel ve kısa süreli yağış geçişleri etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre; 17 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 11:02 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 11:02
HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı | 1 Ağustos 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, havanın etkili olması bekleniyor.

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

Kırklareli, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu çevreleri, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

MARMARA
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya ve Kocaeli ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

EDİRNE 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin doğusu ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

A.KARAHİSAR 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 37°C
Az bulutlu ve açık

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın batı iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

ADANA 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saaterinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 34°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 33°C
Az bulutlu ve açık, öğle saaterinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir'in doğu kesimlerinin, akşam saatlerinde Ankara'nın güney ve doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

ANKARA 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 35°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

BOLU 28°C
Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 31°C
Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 26°C
Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Trabzon ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

AMASYA 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 35°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 28°C
Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

ERZURUM 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN 29°C
Az bulutlu ve açık

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in güneyi yarın yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi ile açıklarında yer yer 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.

Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı


SON DAKİKA