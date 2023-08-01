HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı | 1 Ağustos 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, havanın etkili olması bekleniyor.
Kırklareli, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu çevreleri, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya ve Kocaeli ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin doğusu ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın batı iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saaterinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 33°C
Az bulutlu ve açık, öğle saaterinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir'in doğu kesimlerinin, akşam saatlerinde Ankara'nın güney ve doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 35°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 28°C
Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 31°C
Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 26°C
Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Trabzon ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 35°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 28°C
Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KARS 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in güneyi yarın yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi ile açıklarında yer yer 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.