HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur öncesi nefes alacağız! Meteoroloji’den 17 il için sağanak uyarısı | 1 Ağustos 2023 hava durumu

EDİRNE 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı