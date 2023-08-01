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Esenyurt'ta bu kez site karıştı: Savaş gibi kavga

Türkiye Esenyurt'ta yaşanan tekel bayi baskınını konuşurken bu kez bir sitede ortalık karıştı. Esenyurt'ta bir sitede iki grup arasında kavga çıktı. Dakikalarca süren kavgada site savaş alanına döndü. O anlar kameraya yansıdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 11:50 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 12:22
Esenyurt’ta bu kez site karıştı: Savaş gibi kavga

Esenyurt bir sitede iki grup arasında kavga çıktı.

Dakikalarca süren kavgada site savaş alanına döndü.

Esenyurt’ta bu kez site karıştı: Savaş gibi kavga

İddiaya göre bir çocuğun dövülmesi üzerine iki grup birbirine girdi.

Esenyurt’ta bu kez site karıştı: Savaş gibi kavga

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kavga dakikalarca sürdü.

Çocuğu dövüldüğü belirtilen babanın içinde yer aldığı grup, karşı taraftaki bir kişiyi sopa ve tekmelerle darbetti.

Esenyurt’ta bu kez site karıştı: Savaş gibi kavga

O anlar, site sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Esenyurt’ta bu kez site karıştı: Savaş gibi kavga

Dakilarca süren kavga polisin gelmesiyle sona erdi.

Esenyurt’ta bu kez site karıştı: Savaş gibi kavga

Olaydan görüntüler...

Esenyurt’ta bu kez site karıştı: Savaş gibi kavga

Olaydan görüntüler...

Esenyurt’ta bu kez site karıştı: Savaş gibi kavga


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