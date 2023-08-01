Esenyurt’ta bu kez site karıştı: Savaş gibi kavga

Esenyurt bir sitede iki grup arasında kavga çıktı.
Dakikalarca süren kavgada site savaş alanına döndü.
Esenyurt bir sitede iki grup arasında kavga çıktı.
Dakikalarca süren kavgada site savaş alanına döndü.
İddiaya göre bir çocuğun dövülmesi üzerine iki grup birbirine girdi.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kavga dakikalarca sürdü.
Çocuğu dövüldüğü belirtilen babanın içinde yer aldığı grup, karşı taraftaki bir kişiyi sopa ve tekmelerle darbetti.
O anlar, site sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Dakilarca süren kavga polisin gelmesiyle sona erdi.
Olaydan görüntüler...
Olaydan görüntüler...