Erzincan’da arazide araştırma yaptığı sırada kayalıklardan düşen mühendis helikopterle kurtarıldı

Erzincan 'da arazide maden araştırması yaptığı sırada kayadan düşerek yaralan kişi jandarma helikopteriyle kurtarıldı.





Merkeze bağlı Başpınar Köyü kırsalında özel bir mühendislik firmasında çalışan ve bölgede maden araştırması yapan jeoloji mühendisi Ahmet Utku Ç. (30) kayadan düşerek belinden yaralandı.

Ahmet Utku Ç'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine gelen JAK, UMKE ve AFAD ekipleri, yaralıyı mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaralının daha fazla zarar görmemesi için Jandarma Komutanlığından helikopter desteği istedi.