2 ay önce uçuş hostesliğine başlamıştı! Merve’nin hayalleri yarım kaldı

ŞAH MAT

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Dünya Satranç Federasyonu'nun düzenlediği 2023 FIDE Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. Temsilcimiz 14 yaşındaki genç yıldız IM Ediz Gürel, Sırp rakibi GM Velimir Ivic ile karşılaştı. Karşılaşmada nefis bir feda fikri bularak 20 yaşındaki usta oyuncu Ivic'i yenmeyi başardı. Turnuvaya harika başladı.



AİLEM İLAÇ OLDU

Enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan popun kraliçesi ABD'li şarkıcı Madonna (64), başarılı bir tedavi sonrası taburcu oldu. Yaşadığı ölüm korkusuyla ilgili açıklamada bulundu: Uyandığımda aklıma ilk çocuklarım geldi. Onların daha önce hiç görmediğim yanlarını gördüm. Onların varlığı her şeyi değiştirdi. Aile ve arkadaşların sevgisi en iyi ilaçtır.

ÖLÜME UÇTU

Ekstrem sporlara olan tutkusu ile bilinen Fransız fenomen Remi Lucidi (30) Hong Kong'da gösteri için çıktığı bir binanın 68'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Dijital dünyada 'Remi Enigma' olarak bilinen Lucidi'nin ölümü, "Bu tür sporlara neden izin veriliyor" tartışmalarını gündeme getirdi. Lucidi'nin çatı katının dışında mahsur kaldığında yardım için pencereye vurduğu iddia edildi





ÇİFTE ŞOK

Prens Harry ile Meghan Markle şok üstüne şok yaşadı. Çiftin önce David ve Victoria Beckham ile aralarının bozulduğu ortaya çıktı. Ardından Katy Perry ve Orlando Bloom, Amal ve George Clooney'nin rest çektiği hatırlatıldı. Şimdi de röportaj verdikleri ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in telefonlarına çıkmadığı anlaşıldı.