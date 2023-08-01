2 ay önce uçuş hostesliğine başlamıştı! Merve’nin hayalleri yarım kaldı

78 MİLYON DEVRETTİ
6+JOKER bilen çıkmayınca 78 milyon 430 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler bir milyon 937 bin 423'er, 4 bilenler 3 bin 148'er, 3 bilenler 217'şer, 2 bilenler 21'er lira alacak.
311 BİN DEVRETTİ
10 BİLEN çıkmayınca 311 bin lira devretti. 9 bilenler 7 bin 199'ar 8 bilenler 468'er, 7 bilenler 95'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 13'er lira alacak.
TRAM'VAY'!
İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi ile metro ve tramvay işletmelerinde örgütlü Demir Yol İş Sendikası İzmir Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. İzmirliler haftaya kabusla uyandı. Her gün 500 bin İzmirli'nin yararlandığı metro ve tramvay seferleri grev nedeniyle yapılmadı. Evinden çıkan vatandaşlar, yolda kaldı.
ÖZEL AÇIKLAMA
CHP'de değişim ve Zoom toplantısı tartışmaları devam ederken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İstanbul'da partimiz adına en fazla oyu alabilecek siyasinin kendisi olduğu açıktır" dedi. Kendisinin Genel Başkan, İmamoğlu'nun da İBB Başkanı olması gerektiğini ima etti.
FRANSIZ DEVRİMİ
Afrika'nın sahel kuşağında yer alan ülkelerde, Fransa karşıtlığı zirve yaptı. Sudan, Çad ve Mali'nin ardından Nijer'de de darbe yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın hükümetini başına geçtiğini açıkladı. Nijer'de seçilmiş Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un Fransa ile olan yakınlığı nedeniyle darbe yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Başkent Niamey'de Fransız Büyükelçiliği'ni işgal eden 400 kişilik silahlı grup, birçok noktayı yağmaladı.
300 BİN LİRA DOLANDIRILDI
Tekirdağ'da yaşayan ve ek iş arayan H.M., "Google" arama motoruna ek iş ilanları yazdı. Karşısına çıkan siteye tıklayıp form doldurdu. Çok geçmeden H.M., bir telefon aldı. Online olarak ürün satması istenen H.M.'ye, o ürünlerden kâr payı alacağı söylendi. Toplamda 300 bin TL'yi değişik tarihlerde verilen IBAN hesaplarına aktaran H.M., kâr payı alamayınca parasını geri istedi. Alamayınca şikayetçi oldu.