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2 ay önce uçuş hostesliğine başlamıştı! Merve'nin hayalleri yarım kaldı

Sevgilisinin öldürdüğü Merve Girişmek, 2 ay önce hostes olarak çalışmaya başlamıştı. “Hayallerim gerçek oluyor” diyen genç kızı öldüren Batuhan Canbak intihar etmişti. İşte sizler için derlediğimiz 1 Ağustos tarihli yaşam haberleri...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023 Güncelleme 01 Ağustos 2023
2 ay önce uçuş hostesliğine başlamıştı! Merve’nin hayalleri yarım kaldı

Korkunç olay önceki gün Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta meydana geldi. Ankara'da bir markette çalışan Batuhan Canbak (23), Antalya'ya kız arkadaşı Merve Girişmek (25) ile görüşmek için geldi. Batuhan Canbak ile Merve Girişmek arasında tartışma çıktı. O anda Canbak, yanındaki silahlaile genç kızı vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Merve Girişmek'in cenazesi yakınları tarafından alınarak Ankara'ya götürüldü. Genç kızın hayali olan uçuş hostesliğine Antalya'da 2 ay önce başladığı öğrenildi. Ankara'da zincir markette çalışan Canbak'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak Ankara'ya götürüldü.



BAKIRKÖY'DE 'KANLI'İNFAZ
Bakırköy'de dün gece lüks bir araca seyir halindeyken kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 5 kurşun isabet eden aracın içerisindeki 5 kişiden biri olan Emre Sağır hayatını kaybetti. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Araçta bulunan ve yara almadan kurtulan B.Ç, R.G, D.İ. ve E.S'yi gözaltına aldı. Bir diğer şüpheli R.Ç. ise aranıyor. Hayatını kaybeden Sağır'ın cenazesi ise ikindi namazına müteakip Güngören Tozkoparan Uhud Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecek. (Huzeyfe ATICI)



'KOCA'MAN DEHŞET
Çorum Sungurlu'da eşinden boşanma aşamasındaki bir çocuk annesi Gülten Ataklı (35), başından ve göğsünden vurulmuş halde yol kenarında ölü bulundu. Polis ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan ve Samsun'da polis memuru olarak görev yaptığı belirlenen eşi M.A.'yı, Samsun'un Havza ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

ŞAH MAT
Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Dünya Satranç Federasyonu'nun düzenlediği 2023 FIDE Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. Temsilcimiz 14 yaşındaki genç yıldız IM Ediz Gürel, Sırp rakibi GM Velimir Ivic ile karşılaştı. Karşılaşmada nefis bir feda fikri bularak 20 yaşındaki usta oyuncu Ivic'i yenmeyi başardı. Turnuvaya harika başladı.


AİLEM İLAÇ OLDU
Enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan popun kraliçesi ABD'li şarkıcı Madonna (64), başarılı bir tedavi sonrası taburcu oldu. Yaşadığı ölüm korkusuyla ilgili açıklamada bulundu: Uyandığımda aklıma ilk çocuklarım geldi. Onların daha önce hiç görmediğim yanlarını gördüm. Onların varlığı her şeyi değiştirdi. Aile ve arkadaşların sevgisi en iyi ilaçtır.

ÖLÜME UÇTU
Ekstrem sporlara olan tutkusu ile bilinen Fransız fenomen Remi Lucidi (30) Hong Kong'da gösteri için çıktığı bir binanın 68'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Dijital dünyada 'Remi Enigma' olarak bilinen Lucidi'nin ölümü, "Bu tür sporlara neden izin veriliyor" tartışmalarını gündeme getirdi. Lucidi'nin çatı katının dışında mahsur kaldığında yardım için pencereye vurduğu iddia edildi



ÇİFTE ŞOK
Prens Harry ile Meghan Markle şok üstüne şok yaşadı. Çiftin önce David ve Victoria Beckham ile aralarının bozulduğu ortaya çıktı. Ardından Katy Perry ve Orlando Bloom, Amal ve George Clooney'nin rest çektiği hatırlatıldı. Şimdi de röportaj verdikleri ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in telefonlarına çıkmadığı anlaşıldı.



MOSKOVA'NIN KABUSU
Ukrayna'nın Kırım yarımadasında Rus filosuna saldırmak için kullandığı 'sır silah' CNN tarafından ilk kez görüntülendi. Aracın yüzlerce kilo patlayıcı taşıdığı ve 800 km uzaklıktaki hedefleri vurabildiği iddia edildi. Uzaktan kumandalı aracın Kiev tarafından üretildiği belirtildi.



'CANİ'MARKA
Danimarka, protestolara neden olan Kur'an yakma ve benzeri eylemleri yasaklamayı planladı. Ancak buna rağmen ülkede 7 ayrı provokasyona imza atılacağı ortaya çıktı. Danimarka basınında, büyükelçilikler önünde gösteri yapılacağı ve Kuran-ı Kerim yakılacağı yazıldı. İsveç'le birlikte Müslümanlar'ın kutsalına hakaret eden Danimarka'ya tepkiler yağdı. BM'de 193 ülkenin ortak imzasıyla bu tür eylemleri kınayan bir karar alındı.


78 MİLYON DEVRETTİ
6+JOKER bilen çıkmayınca 78 milyon 430 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler bir milyon 937 bin 423'er, 4 bilenler 3 bin 148'er, 3 bilenler 217'şer, 2 bilenler 21'er lira alacak.



311 BİN DEVRETTİ
10 BİLEN çıkmayınca 311 bin lira devretti. 9 bilenler 7 bin 199'ar 8 bilenler 468'er, 7 bilenler 95'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 13'er lira alacak.



TRAM'VAY'!
İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi ile metro ve tramvay işletmelerinde örgütlü Demir Yol İş Sendikası İzmir Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. İzmirliler haftaya kabusla uyandı. Her gün 500 bin İzmirli'nin yararlandığı metro ve tramvay seferleri grev nedeniyle yapılmadı. Evinden çıkan vatandaşlar, yolda kaldı.


ÖZEL AÇIKLAMA
CHP'de değişim ve Zoom toplantısı tartışmaları devam ederken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İstanbul'da partimiz adına en fazla oyu alabilecek siyasinin kendisi olduğu açıktır" dedi. Kendisinin Genel Başkan, İmamoğlu'nun da İBB Başkanı olması gerektiğini ima etti.



FRANSIZ DEVRİMİ
Afrika'nın sahel kuşağında yer alan ülkelerde, Fransa karşıtlığı zirve yaptı. Sudan, Çad ve Mali'nin ardından Nijer'de de darbe yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın hükümetini başına geçtiğini açıkladı. Nijer'de seçilmiş Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un Fransa ile olan yakınlığı nedeniyle darbe yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Başkent Niamey'de Fransız Büyükelçiliği'ni işgal eden 400 kişilik silahlı grup, birçok noktayı yağmaladı.

300 BİN LİRA DOLANDIRILDI
Tekirdağ'da yaşayan ve ek iş arayan H.M., "Google" arama motoruna ek iş ilanları yazdı. Karşısına çıkan siteye tıklayıp form doldurdu. Çok geçmeden H.M., bir telefon aldı. Online olarak ürün satması istenen H.M.'ye, o ürünlerden kâr payı alacağı söylendi. Toplamda 300 bin TL'yi değişik tarihlerde verilen IBAN hesaplarına aktaran H.M., kâr payı alamayınca parasını geri istedi. Alamayınca şikayetçi oldu.

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