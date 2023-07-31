SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Yaşam Haberleri

Tarık Özerbay kimdir, nereli, kaç yaşında? Tarık Özerbay yakalandı mı? Esenyurt tekel bayii cinayeti infial yarattı!

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı sosyal medyada infial yarattı. 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayın şüphelilerinden Murat Özer ile Servet Özerbay yakalandı. Bu gelişmeler sonrası arama motorunda, "Tarık Özerbay yakalandı mı, kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorusu merak edildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 09:06 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 09:08
Tarık Özerbay kimdir, nereli, kaç yaşında? Tarık Özerbay yakalandı mı? Esenyurt tekel bayii cinayeti infial yarattı!

Tarık Özerbay hakkında aramalar hız kazandı. Esenyurt'ta meydana gelen cinayetlere tepkiler çığ gibi büyürken, zanlılardan Tarık Özerbay'ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Peki, Tarık Özerbay kimdir, nereli, kaç yaşında? Tarık Özerbay yakalandı mı? İşte detaylar...

TARIK ÖZERBAY'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Polis ekiplerinin diğer şüpheliler çalışmaları sürerken, şüphelilerden Tarık Özerbay ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

Ekiplerin her yerde aradığı Tarık Özerbay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir paylaşımını beğendiği görüldü.

Tarık Özerbay'ın profilinde bir başka beğeninin de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili olduğu ortaya çıktı.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay, 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı.

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor.

Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor.

O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

500 BİN LİRA İÇİN...
Gündemi sarsan olayın nedeni ise iddiaya göre alacak verecek meselesiydi. Buna göre tekel sahibinin Cantürk Erzen'in büyük oğlu Mermet Erzen daha önce Ağrı ili Sıpki Aşireti üyesi olan saldırganlardan birini bacağından vurdu.

Olayın unutulması için kan parası adı altında 500 bin lira ödenirken, genç çocuk ise tutuklandı. Bunun üzerine aileler arasında husumet sona erdi. Ardından iki aile arasında ticaret yapıldı. Aynı zamanda PVC işi yapan tekel sahibinin borcunu ödememesi ise yeniden gerginliğe yol açtı.

Saldırganlar, alacaklı oldukları baba Cantürk Erzen'den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen Cantürk Erzen, sosyal medyadan 'Boğazınıza dursun' şeklinde küfürlü bir durum paylaştı.

Duruma sinirlenen baba Cantürk Erzen'in sosyal medyadan küfürlü paylaşım yapması üzerine şüpheliler tekel bayisine gitti. Cantürk Erzen'i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı gördü.

Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi. Yaşanan tartışma sonucu silahlar çekildi, 2 genç hayatını kaybetti.

POLİS SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı. 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞAHISLARDAN BİRİ YAKALANDI

Olaya karışan yeşil tişörtlü ve adının Murat Özer olduğu belirlenen şahıs ve bugün sabah saatlerinde bir diğer şüpheli Servet Özer yakalandı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Olayda 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi ise ağır yaralayan beyaz tişörtlü şahsın Tarık Özerbay isimli kişi olduğu belirlenmişti. Olayda bulunan şahıslardan birinin de Tarık Özerbay'ın oğlu Azat Özerbay olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö.'de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Vahşi olayda hayatını kaybedenlerden olan Batuhan Bayındır'ın sosyal medya hesabında yazdığı bir yazı ise dikkat çekti.

Bayındır'ın profilinde "kimm vurduya gittikkk, döneceğiiizz." şeklinde bir paylaşım yaptığı görüldü.

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'ın cenazelerinin dün Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildikleri öğrenildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Esenyurt'ta tekel bayinde yaşanan cinayetle ilgili Emniyetten açıklama:

Esenyurt'ta husumetli iki grup arasında meydana gelen ve 2 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili çalışma başlatılmış olup olaya karıştığı belirlenen şahıslardan biri gözaltına alınırken, firari üç şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizin çalışması devam etmektedir.

Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yapmış oldukları incelemede; 1 adet 7.65 mm ve 11 adet 9 mm kovan bulunmuş olup, olayın yaşandığı işletmede ayrıca 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet de mermi ele geçirilmiştir.

Erzen'i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi.

Burada da korkunç olay meydana geldi.

OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kan donduran vahşetle ilgili dükkanda bulunan bir başka kamera açısından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde vurulan diğer 2 kişi net bir açıdan görülüyor.


SON DAKİKA