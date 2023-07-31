Tarık Özerbay kimdir, nereli, kaç yaşında? Tarık Özerbay yakalandı mı? Esenyurt tekel bayii cinayeti infial yarattı!

Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

500 BİN LİRA İÇİN...

Gündemi sarsan olayın nedeni ise iddiaya göre alacak verecek meselesiydi. Buna göre tekel sahibinin Cantürk Erzen'in büyük oğlu Mermet Erzen daha önce Ağrı ili Sıpki Aşireti üyesi olan saldırganlardan birini bacağından vurdu. Olayın unutulması için kan parası adı altında 500 bin lira ödenirken, genç çocuk ise tutuklandı. Bunun üzerine aileler arasında husumet sona erdi. Ardından iki aile arasında ticaret yapıldı. Aynı zamanda PVC işi yapan tekel sahibinin borcunu ödememesi ise yeniden gerginliğe yol açtı. Saldırganlar, alacaklı oldukları baba Cantürk Erzen'den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen Cantürk Erzen, sosyal medyadan 'Boğazınıza dursun' şeklinde küfürlü bir durum paylaştı. Duruma sinirlenen baba Cantürk Erzen'in sosyal medyadan küfürlü paylaşım yapması üzerine şüpheliler tekel bayisine gitti. Cantürk Erzen'i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi. Yaşanan tartışma sonucu silahlar çekildi, 2 genç hayatını kaybetti.

POLİS SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI



Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı. 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. ŞAHISLARDAN BİRİ YAKALANDI



Olaya karışan yeşil tişörtlü ve adının Murat Özer olduğu belirlenen şahıs ve bugün sabah saatlerinde bir diğer şüpheli Servet Özer yakalandı. KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Olayda 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi ise ağır yaralayan beyaz tişörtlü şahsın Tarık Özerbay isimli kişi olduğu belirlenmişti. Olayda bulunan şahıslardan birinin de Tarık Özerbay'ın oğlu Azat Özerbay olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö.'de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu. DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM



Vahşi olayda hayatını kaybedenlerden olan Batuhan Bayındır'ın sosyal medya hesabında yazdığı bir yazı ise dikkat çekti. Bayındır'ın profilinde "kimm vurduya gittikkk, döneceğiiizz." şeklinde bir paylaşım yaptığı görüldü.

CENAZELER DEFNEDİLDİ Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'ın cenazelerinin dün Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildikleri öğrenildi. EMNİYET'TEN AÇIKLAMA Esenyurt'ta tekel bayinde yaşanan cinayetle ilgili Emniyetten açıklama: Esenyurt'ta husumetli iki grup arasında meydana gelen ve 2 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili çalışma başlatılmış olup olaya karıştığı belirlenen şahıslardan biri gözaltına alınırken, firari üç şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizin çalışması devam etmektedir. Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yapmış oldukları incelemede; 1 adet 7.65 mm ve 11 adet 9 mm kovan bulunmuş olup, olayın yaşandığı işletmede ayrıca 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet de mermi ele geçirilmiştir. Erzen'i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi. Burada da korkunç olay meydana geldi.

OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kan donduran vahşetle ilgili dükkanda bulunan bir başka kamera açısından yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde vurulan diğer 2 kişi net bir açıdan görülüyor.