Esenyurt’taki tekel katliamında olayın perde arkası ortaya çıktı! Hukukçular ne diyor? Katiller hangi suçtan yargılanacak?

Batuhan Bayındır da hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Yusuf Erzen'in tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ise kan dondurdu. Görüntülerde kanlar içinde yere yığılan Yusuf Erzen'in 'Abi' diye feryat ettiği görüldü.

HUKUKÇULAR NE DİYOR?

Konuyla ilgili değerlendiremelerde bulunan hukukçular, katillerin TCK'nın 37. maddesince suçlanacaklarını ifade etti. Bu cinayetin planlanarak işlendiğini söyleyen hukukçular, ceza yasasının 82. maddesine göre "nitelikli adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanacaklarını belirtti.

TAHRİK İNDİRİMİ VE MEŞRU SAVUNMA YOK

Aynı zamanda hukukçular katillerin tahrik indiriminden yararlanamayacaklarını söz konusu olayda meşru müdafaanın da olmadığını söyledi.

SİLAH RUHSATI ALMAK KOLAY MI?

Silahlarla ilgili işlemler 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan 91/1779 sayılı yönetmelikle belirleniyor. Kanuna göre, 21 yaşını geçmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları silah ruhsatı için başvurabiliyor.