Kocaeli’nde ilginç olay! Sadrazam Melek Mehmed Paşa’nın torunu olduğunu öğrendi: Mal varlığının peşine düştü

Kocaeli'nde yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ (43), bir duyumdan yola çıktı. Cumhuriyet döneminde Çeşme'de belediye başkanlığı görevini yürüten İsmail Hakkı Alca'nın anne tarafından dedesi olduğu bilgisine ulaştı. Araştırmalarını daha da derinleştiren Bozbağ, Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın da 6. kuşak torunu olduğu sonucuna vardı.

Edindiği bilgiler doğrultusunda Melek Mehmed Paşa'ya ait vakıflardan hak talep edebilmek için avukatları aracılığıyla dava açtı. Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın iki evlilik yaptığını, ilk eşinin Ayşe, ikincisinin ise III. Ahmed'in kızı ve padişahın kız kardeşi Zeyneb Sultan olduğunu belirten Bozbağ, kendisinin Ayşe Hanım'dan 6. kuşak torunu olduğunu anlattı. Bozbağ, "Vakıflarla ilgili davalar açtım. Şu an davalarım devam etmektedir. Melek Mehmed Paşa vakıflarımız var.