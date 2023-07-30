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Kocaeli'nde ilginç olay! Sadrazam Melek Mehmed Paşa’nın torunu olduğunu öğrendi: Mal varlığının peşine düştü

Kocaeli'nde yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ tesadüfen, Sadrazam Melek Mehmed Paşa’nın torunu olduğunu öğrenen Bozbağ, Çeşme’deki araziler için dava açtı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023 Güncelleme 30 Temmuz 2023
Kocaeli’nde ilginç olay! Sadrazam Melek Mehmed Paşa’nın torunu olduğunu öğrendi: Mal varlığının peşine düştü

Kocaeli'nde yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ (43), bir duyumdan yola çıktı. Cumhuriyet döneminde Çeşme'de belediye başkanlığı görevini yürüten İsmail Hakkı Alca'nın anne tarafından dedesi olduğu bilgisine ulaştı. Araştırmalarını daha da derinleştiren Bozbağ, Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın da 6. kuşak torunu olduğu sonucuna vardı.

Edindiği bilgiler doğrultusunda Melek Mehmed Paşa'ya ait vakıflardan hak talep edebilmek için avukatları aracılığıyla dava açtı. Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın iki evlilik yaptığını, ilk eşinin Ayşe, ikincisinin ise III. Ahmed'in kızı ve padişahın kız kardeşi Zeyneb Sultan olduğunu belirten Bozbağ, kendisinin Ayşe Hanım'dan 6. kuşak torunu olduğunu anlattı. Bozbağ, "Vakıflarla ilgili davalar açtım. Şu an davalarım devam etmektedir. Melek Mehmed Paşa vakıflarımız var.

Aynı zamanda Çeşme'nin ilk belediye başkanı olan İsmail Hakkı Alca'nın dedesinin de Desterecizade Vakfı olduğunu öğrendim. Sonuç olarak 15'e yakın vakıflarımız var. Ama Melek Mehmed Paşa Vakfı hariç, diğer vakıflar mazbut vakıf ilan edilmiş. Devlet eline almış ve Cumhurbaşkanlığı arşivine koymuş" ifadesini kullandı...



Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, "Melek Mehmed Paşa Celilesi Ayşe Hanım Vakfı için ilk davayı açtık. Diğer 15 vakıf için daha sonra harekete geçeceğiz. Vakıflar Müdürlüğü, Melek Mehmed Paşa'nın kızı ile ilgili belgeyi bize vermek istemiyor. Çünkü Çeşme'de çok büyük arazileri var ama Vakıflar'a ait. Sonuçta ben o vakıfları satacak değilim, işleteceğiz. Vakıfların sahibiyiz, bizlere verilmesini talep ediyorum" dedi.

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