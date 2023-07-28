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Anadolu Otoyolu'nda bozulan araçlarını tamir eden aileye tır çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bozulan otomobillerini tamir etmek için duran aileye tırın çarpması sonucu meydan gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, otomobile çarpan ve olay yerinden kaçan tırın aranmasına görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda devam edildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 06:24 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 06:24
Anadolu Otoyolu’nda bozulan araçlarını tamir eden aileye tır çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Düzce'de emniyet şeridinde arıza yapan otomobile tır çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.

ARAÇ ARIZA YAPTI!
Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde; Ankara'dan İstanbul'a seyir halinde olan Turgay Cem idaresindeki 34 EBN 80 plakalı Tofaş marka otomobil arıza yapınca sürücü aracı emniyet şeridine çekerek aracın ön kaputunu açtı.

ÇARPIP KAÇTI
Araçta arıza gidermek için pense ile çalışma yapıp telefonundan ışık açan şahıs aracında çıkan arızayı gidermeye başladı. Bu esnada aynı istikamette giden ve plakası öğrenilemeyen bir tır araca ve şahsa çarpıp olay yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜ CAN VERDİ
Arıza gidermeye çalışan Turgay Cem olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Turgay Cem Düzce'de morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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