Anadolu Otoyolu’nda bozulan araçlarını tamir eden aileye tır çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ÇARPIP KAÇTI

Araçta arıza gidermek için pense ile çalışma yapıp telefonundan ışık açan şahıs aracında çıkan arızayı gidermeye başladı. Bu esnada aynı istikamette giden ve plakası öğrenilemeyen bir tır araca ve şahsa çarpıp olay yerinden kaçtı.