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takvim.com.tr Yaşam Haberleri

Mülk sahibinden kiracısına kurşunlu mesaj!

Gün geçtikçe mülk sahibi ve kiracı arasındaki gerilim artıyor. Buna son örnek İstanbul'dan geldi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yaşam haberleri...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023 Güncelleme 29 Temmuz 2023
Mülk sahibinden kiracısına kurşunlu mesaj!

İstanbul'da mülk sahibi kiracı tartışmaları sürüyor. Kadıköy Bahariye'de kuaför dükkânını boşaltmasını isteyen mülk sahibi O.K., zam yapamayınca para karşılığı tahliye teklif etti. Kiracısı Yunus Yiğit, teklifi reddetti. Bunun üzerine silahlı birini göndererek dükkâna ateş açtırdı. Yunus Yiğit, dün dükkân sahibinden şikâyetçi oldu. (Mustafa BAKIRHAN)



BAVULA COİN!
Bir dönem pizza satan, sosyal medya üzerinden Coin para pazarlayarak milyonlar kazanan 41 yaşındaki fenomen Fernando Perez Algaba'nın parçalanmış cesedi, Buenos Aires'te bir halı saha yakınlarında, bavulun içinde bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklanırken, Algaba'nın geçen ay Arjantin'deki Barra Brava çetesinden 1 milyon dolar borç aldığı ve ödemediğine dikkat çekildi.



PELE'NİN RÜYASI
"PELE" lakaplı Yusuf İpek, futbol yeteneğiyle izleyenleri hayran bıraktırdı. Ancak kariyeri, asrın felaketiyle yerle bir oldu. Evini ve tüm hatıralarını depremde kaybeden genç yıldız, aylardır ailesiyle konteynerde yaşıyor. İpek, "Güzel bir ivme yakalamıştım. Fakat ailemi yalnız bırakamazdım. Futbol rüyam yarım kaldı. Onlar için yeniden daha çok oynamak istiyorum" dedi. (Muhammed UZUN)



KÖTÜ 'HAV'ADİS
Kocaeli'de hamile Cansel Dursun, köpeğiyle alışverişe çıktı. Bir kişi, "Bunları beslemeyin" deyip genç kadına dayak attı. Dursun, düşük yaptı.
Kocaeli Gebze'de geçen 17 Temmuz'da bir marketin önünde akılalmaz bir olay meydana geldi. Cansel Dursun, alışveriş yapmak için oğlu ve evcil köpeğiyle markete gitti. Bir esnaf, Dursun'un köpeği hakkında tehditkar konuşarak hayvana tekmeyle girişti. O esnada dengesini kaybetti. Düşünce sinirlendi. Ayağa kalkarak genç kadınla tartıştı. Onu tekme tokat dövmeye başladı. Sokak ortasında adeta meydan dayağı yiyen Dursun, 28 günlük bebeğini düşürdü. Adamın oğlu da kadına tekme tokat attı. Arbedede Dursun'un 6 yaşındaki oğlu da yaralandı. Olay sonrasında şikayetçi olan genç kadın, adamın ağabeyinden ölüm tehdidi aldığını söyleyerek sokağa çıkamadığını anlattı. Caninin tutuklanmadığını söyledi. Cansel Dursun, "Bana meydan dayağı attı. Bu adamın dışarda elini kolunu sallayarak dolaşmasını istemiyorum. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Kadına şiddete hayır diyorum" ifadelerini kullandı.



MIHR'ACI' FERYAT
Diyarbakır'da Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı (31), bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu can verdi. Kusurlu bulunmayan sürücü M.K, serbest bırakıldı. Buğdaycı'nın ağabeyi Abdulvahap Veysel Buğdaycı, "Bisikletini kazadan 1 gün önce aldı. Sertifikasını almak için üniversiteye gitti, maalesef dönüşü o coşkuyla olmadı. Kişiyi neden bıraktılar. Bu bir cinayettir, katliamdır, ölümdür. O şoför bir manevrayla orta refüje çıkabilirdi" dedi. Ablası Süheyla Buğdaycı ise "Kız kardeşimı kefene koymaya çalıştılar kefene sığmadı, ayağını katladılar. Tabuta koydular tabutta dışarı kaldı. Ona ölüm yakışmadı" diye konuştu.



DEFİNE FACİASI
Bilecik'te Nihat Kalkandelen (34) ve Abdullah Alkan (67), define aramak için bir kuyuya girdi. Ancak düşen ikilinin ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan Alkan, hastaneye kaldırıldı. Kalkandelen'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Siyanür nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İkilinin siyanürü duvarları yumuşatmak için kullandıkları saptandı.



CİNAYET ARASI
İzmir Karabağlar'da kiracısının komşusuyla olan tartışmasına ev sahibi de dahil oldu. Olayın büyümesi sonucu araya girmek isteyen Şerafettin Yüce, 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Ev sahibi S.K. ile cinayeti işleyen ağabeyi İ.K, cezaevine gönderildi.



KOYUN SAVAŞI
Adana'da hayvancılık yapan B.A. (49), Kurban Bayramı'nda çiftçi Şahin Gök'e (51) veresiye 2 koyun verdi. Gök, 13 bin lira borcunu sonra ödeyeceğini söyledi. Onu boş bir arsaya çağırdı. "Bu yıl zarar ettim parayı veremiyorum" dedi. Belindeki tabancayı çıkararak A.'yı vurup ağır yaraladı. Tutuklandı.

HAKLI TEPKİ
Demokrat Parti GİK Üyesi Faik Tunay, önemli açıklamalar yaptı: Ağır seçim yenilgisine rağmen kimse sorumluluk almıyor, herkes üç maymunu oynuyor. CHP, Genel Başkan Gültekin Uysal'a 2 vekil verdi. CHP'liler bile kendi genel başkanlarına sahip çıkmazken, bizimkiler çıktı." Kaybeden Kılıçdaroğlu'na verilen sonsuz desteğin karşılığı alınamadığı gibi, seçim sonrası da yanlışlıklar devam etmektedir. Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan net bir şekilde kazanmıştır. Aziz Türk milleti, Sayın Kılıçdaroğlu'na seçim kazandırmayacaktır, bu gerçek ortadayken hâlâ Kemal Bey ısrarı nedir? %48 sanki tek, blok oymuş gibi, başarı olarak nasıl savunulmaktadır?

4 TALİHLİYE 553'ER BİN
10 BİLEN 4 kişi, 553'er bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 738'er, 8 bilenler 453'er, 7 bilenler 91'er, 6 bilenler 15'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 14'er lira alacak.

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