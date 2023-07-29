Mülk sahibinden kiracısına kurşunlu mesaj!





KÖTÜ 'HAV'ADİS

Kocaeli'de hamile Cansel Dursun, köpeğiyle alışverişe çıktı. Bir kişi, "Bunları beslemeyin" deyip genç kadına dayak attı. Dursun, düşük yaptı.

Kocaeli Gebze'de geçen 17 Temmuz'da bir marketin önünde akılalmaz bir olay meydana geldi. Cansel Dursun, alışveriş yapmak için oğlu ve evcil köpeğiyle markete gitti. Bir esnaf, Dursun'un köpeği hakkında tehditkar konuşarak hayvana tekmeyle girişti. O esnada dengesini kaybetti. Düşünce sinirlendi. Ayağa kalkarak genç kadınla tartıştı. Onu tekme tokat dövmeye başladı. Sokak ortasında adeta meydan dayağı yiyen Dursun, 28 günlük bebeğini düşürdü. Adamın oğlu da kadına tekme tokat attı. Arbedede Dursun'un 6 yaşındaki oğlu da yaralandı. Olay sonrasında şikayetçi olan genç kadın, adamın ağabeyinden ölüm tehdidi aldığını söyleyerek sokağa çıkamadığını anlattı. Caninin tutuklanmadığını söyledi. Cansel Dursun, "Bana meydan dayağı attı. Bu adamın dışarda elini kolunu sallayarak dolaşmasını istemiyorum. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Kadına şiddete hayır diyorum" ifadelerini kullandı.





MIHR'ACI' FERYAT

Diyarbakır'da Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı (31), bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu can verdi. Kusurlu bulunmayan sürücü M.K, serbest bırakıldı. Buğdaycı'nın ağabeyi Abdulvahap Veysel Buğdaycı, "Bisikletini kazadan 1 gün önce aldı. Sertifikasını almak için üniversiteye gitti, maalesef dönüşü o coşkuyla olmadı. Kişiyi neden bıraktılar. Bu bir cinayettir, katliamdır, ölümdür. O şoför bir manevrayla orta refüje çıkabilirdi" dedi. Ablası Süheyla Buğdaycı ise "Kız kardeşimı kefene koymaya çalıştılar kefene sığmadı, ayağını katladılar. Tabuta koydular tabutta dışarı kaldı. Ona ölüm yakışmadı" diye konuştu.





DEFİNE FACİASI

Bilecik'te Nihat Kalkandelen (34) ve Abdullah Alkan (67), define aramak için bir kuyuya girdi. Ancak düşen ikilinin ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan Alkan, hastaneye kaldırıldı. Kalkandelen'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Siyanür nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İkilinin siyanürü duvarları yumuşatmak için kullandıkları saptandı.





CİNAYET ARASI

İzmir Karabağlar'da kiracısının komşusuyla olan tartışmasına ev sahibi de dahil oldu. Olayın büyümesi sonucu araya girmek isteyen Şerafettin Yüce, 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Ev sahibi S.K. ile cinayeti işleyen ağabeyi İ.K, cezaevine gönderildi.