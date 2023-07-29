Mülk sahibinden kiracısına kurşunlu mesaj!

HAKLI TEPKİ
Demokrat Parti GİK Üyesi Faik Tunay, önemli açıklamalar yaptı: Ağır seçim yenilgisine rağmen kimse sorumluluk almıyor, herkes üç maymunu oynuyor. CHP, Genel Başkan Gültekin Uysal'a 2 vekil verdi. CHP'liler bile kendi genel başkanlarına sahip çıkmazken, bizimkiler çıktı." Kaybeden Kılıçdaroğlu'na verilen sonsuz desteğin karşılığı alınamadığı gibi, seçim sonrası da yanlışlıklar devam etmektedir. Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan net bir şekilde kazanmıştır. Aziz Türk milleti, Sayın Kılıçdaroğlu'na seçim kazandırmayacaktır, bu gerçek ortadayken hâlâ Kemal Bey ısrarı nedir? %48 sanki tek, blok oymuş gibi, başarı olarak nasıl savunulmaktadır?
4 TALİHLİYE 553'ER BİN
10 BİLEN 4 kişi, 553'er bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 738'er, 8 bilenler 453'er, 7 bilenler 91'er, 6 bilenler 15'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 14'er lira alacak.