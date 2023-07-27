İstanbul’da su tüketiminde rekor! İSKİ’den milyonlarca İstanbulluya uyarı: Abonelere tasarruf çağrısı

ŞEHİR GENELİNDE REKOR KIRILDI

Şehre dün verilen suyun 3 milyon 568 bin 56 metreküpe ulaşıp, yeni bir rekor kırdığı aktarılan mesajda, "Günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek gerçekleştireceğimiz sadece yüzde 10'luk bir tasarruf dahi yarınlarımız için son derece önemli. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

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