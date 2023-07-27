Büyük tehlike; "Gulf Stream" çökecek mi? Milyonlarca insan için felaket!

Prof. Dr. Levent Kurnaz'ın öne çıkan sözleri: "Bu akıntı bütün okyanusları dolanan dev bir akıntıdır. Aşağı-yukarı İzlanda'nın kuzeyine kadar gider orada dibe batar dipten soğuk su akıntısı olarak geri gelir. Bu bir döngü içerisinde gerçekleşir. Sudaki sıcaklık ve tuzluluk farklıları nedeniyle meydana gelir. Bu akıntı İngiltere açıklarında 3'ye ayrılıyor, bunun aşağı kısmında dibe çökmesi ve soğuk su akıntısı olarak dipten geri gelmesi söz konusu bunda bir yavaşlama durum var. Burada çökme ya yok olma değil de yavaşlama söz konusu.

KÜÇÜK BUZUL ÇAĞI

Akıntılar yön değiştirebilir ya da daha kısa bir döngüye girebilir. Yani İzlanda'ya çıkamadan daha erken dönecek. Bu tabi Avrupa açısından çok ciddi sonuçları olan bir durum. İklim açısından büyük bir felaket. 2025'te olur mu? Bu tahmin bana birazcık fazla hızlı geldi. En son 12 bin sene önce buna benzer bir durum oluşmuş bu akıntı erken dönmüş ve o da Kuzey Yarım Küre'ye yaklaşık bin senelik küçük bir buzul çağı getirmiş. 6 ay içerinde karşımıza çıkabiliyor. Ama o zaman Afrika'nın üzerindeki dev bir buzul gölü patlayarak bir anda oluşan bir durumdu. Şu anda öyle bir durum yok.

DÜNYA EN SICAK GÜNÜNÜ YAŞADI

Dünyanın her tarafında şu anda bir ısınma söz konusu. Özellikle şu içinde yaşadığımız son 35 günde en yüksek sıcaklığını yaşadı. Bugün mesela 27 Temmuz dünyanın son 125 bin yılda yaşadığı en sıcak 27 Temmuz. Geçtiğimiz 35 günün tamamı bu şekilde. Hatta 6 Temmuz tarihte yaşanan en sıcak gün yaşandı.

İNSANLARIN GÜNDEMİ İKLİM OLMALI Küresel ısınmaya karşı yapabileceğimiz çok şey var. Bunları 40 yıl önce yapmış olsaydın bugün küresel ısınmayı konuşmuyorduk. Devlet masaya oturup konuşuyor sonra masadan kalkıp gidiyorlar ve bu problem unutuluyor. Hava sıcak olmadan iklim konuşmamız gerekiyor. Öncelikle insanların iklim konusunu gündemine alması gerekiyor." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN