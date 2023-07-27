Büyük tehlike; "Gulf Stream" çökecek mi? Milyonlarca insan için felaket!

Son dönemde dünyayı kavuran sıcaklar büyük bir tehlikenin habercisi mi?
Artan sera gazı emisyonu, fosil yakıt kullanımı, hızlı nüfus artışı.. Dünya insan kaynaklı küresel ısınmayla mücadele ederken bu kez de Körfez Akıntısı (Gulf Stream) sisteminde çökme riskiyle karşı karşıya.
YÜZ MİLYONLARCA İNSAN İÇİN İKLİM FELAKETİ
Buna göre, Körfez akıntısı olarak bilinen sistem 2025'ten itibaren zayıflama riski altında. Meksika Körfezi'nden Britanya'nın kuzeyine kadar sıcak su taşıyan bu deniz akıntısı döngüsü, Kuzeybatı Avrupa'da havanın daha sıcak olmasını sağlıyor. Bu nedenle sistemin çökmesi bu bölgedeki sıcaklıkları ciddi miktarda düşürerek iklimi yıkıcı bir şekilde değiştirebilir. Bu da dünya çapında yüz milyonlarca insan için "iklim felaketi" anlamına geliyor.
Zira uzmanlara göre Körfez Akıntısının ortadan kalkması halinde Kuzey Yarım Küre'de soğumanın artacağı ifade edilirken bunun, Atlantik'te deniz seviyelerinin yükselmesine, Avrupa ve Kuzey Amerika'da genel yağış düşüşüne, Güney Amerika ile Afrika'daki musonlarda kaymaya neden olacağı belirtiliyor. Ancak Körfez akıntısının son çöküşü 115 bin yıl önce buz devrinin başında gerçekleşmiş, sistem 12 bin yıl önce tekrar akıntı döngüsüne başlamıştı. Bazı uzmanlar da tam da bu nedenle Körfez Akıntısının bu yüzyılda değişme ihtimalinin kesin olmadığını söylüyor.
GULF STREAM ÇÖKECEK Mİ?
Hükümetler arası iklim değişikliği paneli'nin bu konuda yaptığı son araştırma da atlantik meridyenel devridaim döngüsü adı da verilen bu sistemin bu kadar hızlı çökmeyeceğini ortaya koymuştu.
Peki İklim dengesi bozuluyor mu? Dengeyi sağlayan "Gulf Stream" çökecek mi? Bu olasılık gerçekleşirse dünyada neler yaşanacak?
Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iklim bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz değerlendirdi.
GULF STREAM ÇÖKECEK Mİ? I VİDEO İZLE