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Aydın'dan acı haber! Anne ve kız akıma kapılarak can verdi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, sulama kanalından bahçe sulamak için su pompası ile su çekmeye çalışan Nezahat (45), kızı Ceylin (18) ve oğlu Yunus Emre Telef (10), elektrik akımına kapıldı. Olayda anne- kız yaşamını yitirirken, Yunus ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 23:12 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 23:12
Aydın’dan acı haber! Anne ve kız akıma kapılarak can verdi

Olay, saat 20.00 sıralarında kırsal Çamlıdere Mahallesi Bulaylı mevkisinde meydana geldi.

Anne Nezahat, kızı Ceylin ve oğlu Yunus Emre Telef, bahçe sulamak için sulama kanalından su pompası ile su çekmek isterken elektrik akımına kapıldı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne- kızın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Yunus ise ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olay yeri incelemesinin ardından anne- kızın cenazesi, Nazili Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne ve kızın ölüm haberini alan yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

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