’Sarı’ yalanlar! Tekme tokat dövdü yetmedi. iftiralar dizdi

BAYGIN NUMARASI YAPMIŞ! Hakkında soruşturma başlatılan Kanak, gözaltına alındı. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cani taksicinin yalanları ise pes dedirtti: Arapça m olmasından dolayı anlaşma sıkıntımız olmadı. İndirdiğim sırada müşteri bana 100 lira para verdi.

Ben de kendisine bozuğumun olmadığını söyledim. Bunun üzerine bana, 'Siz Türkler köpeksiniz, hainsiniz. Parayı bozup geleceksin' tarzında ifadelerde bulundu. Ben de, 'Ben Türküm, biz köpek değiliz, köpek olan sizsiniz. Bizim ülkemizi işgal ettiniz' dedim. O esnada kadın beni darp etmeye başladı. Kadın paramı da vermedi. Yerde baygın numarası yaptı.