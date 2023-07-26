Kira dehşeti! Ev sahibi kiracısını boynundan bıçaklayarak hayattan kopardı

GRUDA'DAN ACI VEDA

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda (94), vefat etti. Ayşen Gruda'nın eski eşi olan ünlü sanatçı, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Özel Güngören Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

88 MİLYON DEVRETTİ

6 Bilen çıkmayınca 88 milyon 555 bin lira devretti. 5 bilenler 119 bin 964'er, 4 bilenler bin 159'ar, 3 bilenler 57'şer, 2 bilenler 6'şar lira alacak.