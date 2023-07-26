Kira dehşeti! Ev sahibi kiracısını boynundan bıçaklayarak hayattan kopardı

NET MESAJ BUKET
A. ile Ercan A., sadakatsiz davranışlar ve geçimsizlik iddialarıyla Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı. Buket A., kocasının başka bir kadınla buluşma içeren mesajlarının yer aldığı ekran fotoğrafını mahkemeye delil sundu. Kocanın evliliğine sadakatsiz davrandığını belirten mahkeme Ercan A.'yı kusurlu buldu ve çifti boşadı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararı hatalı buldu ve delillerin hukuka uygun elde edilmediğini belirtti.
(HALİT TURAN)
KRALİYET SAVAŞI
İngiliz kraliyet yazarı Tom Bower, Meghan Markle'ın bir daha Londra'da yaşamasının ihtimal dışı olduğunu iddia etti. Prens Harry ile evliliklerinde büyük sıkıntı yaşadığı artık dillendirilen Meghan'ın, birçok konuda rest çektiği belirtildi. Kral Charles'ın da Harry'nin Londra'ya dönmemesi için bazı adımlar attığına da dikkat çekildi.
KOLON KARAR
K.Maraş merkezli depremde, Diyarbakır'daki Diyar Galeria da yıkıldı. Afette 89 kişi enkaz altında kaldı. Kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında 7 işyeri sahibi, "kolon kesildi" suçlamasıyla tutuklandı. Ancak bilirkişi, kolonların kesilmediği yönünde rapor hazırladı. Sanıklar Ender-Mehmet Tazgel, Bahattin-Nihat Yıldırım, Rojhat Şenyiğit, Selahattin- M. Aziz Özyıldız serbest bırakıldı...
DOKTOR BU NE!
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan Ayşe Özkiraz (20), sahte diploması ortaya çıkınca tutuklandı. Son duruşmada pişman olduğunu, tıp fakültesini kazanmak için ders çalışmaya başladığını anlattı. Tahliye olunca sınava giren Özkiraz, aldığı puanı görünce yıkıldı. Başka bölümlere puanının yettiği ancak tıp fakültesi için bir sene daha hazırlanmayı düşündüğü ortaya çıktı.
ŞEFİN GİZEMLİ ÖLÜMÜ
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Martha's Vineyard tatil beldesinde bir gölette, ABD eski Başkanı Barack Obama'nın özel şefi olan kürek sörfçüsü Tafari Campbell (45), ölü bulundu. Beyaz Saray'da aşçı yardımcısı olarak görev yapan Campbell'in, Obama'nın başkanlığı bırakmasının ardından aile için çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Güvenlik güçleri, Campbell'in ölüm nedenini araştırdıklarını bildirdi.
'ZAFER' ATIŞI!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolden ittifak ortaklarının haberinin olduğunu söyledi. Gelecek Partisi'nden "Protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" açıklaması geldi. Zafer Partisi Başkanlık Divanı da buna sert tepki gösterdi: Kendi başına seçimlere girme cesareti gösteremeyen, yüzde 1'den az oy potansiyeline rağmen bedavadan milletvekillikleri alanlar, hangi cesaretle böyle bir açıklama yapıyor...