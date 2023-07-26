PODCAST CANLI YAYIN
Dilek Yaman Demir Yaşam Haberleri

Doktor ve asistanı fenomen Yeliz Açıkel'i hastanelik etti! Açıkel soluğu mahkemede aldı...

Instagram’da 250 bine yakın takipçisi olan fenomen Yeliz Açıkel ve ablası Nur Açıkel, göğüs büyütme ve dikleştirme ameliyatı olmak için Dr. T. S. İle anlaştı. Ancak bir süre sonra doktor ve asistanı tarafından darp edildiğini iddia eden kız kardeşler, şikayetçi oldu.

Dilek Yaman Demir Dilek Yaman Demir takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023 Güncelleme 26 Temmuz 2023
Doktor ve asistanı fenomen Yeliz Açıkel’i hastanelik etti! Açıkel soluğu mahkemede aldı...

27 Yaşındaki Nur Açıkel, göğüslerini büyüttürmek için estetik ameliyatı olmaya karar verdi ve operasyon için Dr. T. S. ile anlaştı. Anlaşma sonrası, ameliyatın gerçekleştirileceği Bayrampaşa'daki hastaneye giden genç kadının, 3 Nisan günü yatışı yapıldı.

İddialara göre, ameliyat önlüğü giydirilen Nur Açıkel'in odasına doktor ve asistanı geldi. Açıkel, operasyon öncesi ameliyatla ilgili sorular sormaya başlayınca doktorun kaba tavırlarıyla karşılaştı.


DARP RAPORU ALDILAR
Bunun üzerine genç kadının yanındaki kardeşi, ünlü fenomen Yeliz Açıkel ile doktor arasında tartışma başladı. Yeliz Açıkel, agresif tavırlar sergileyen doktora tepki gösterirken, tartışmaya doktorun asistanı da dahil oldu ve darp yaşandı. Aldığı darbelerle önce sedyeye yığılan kadın, kafası ve kolundan yaralandı. Hastaneden ayrılan abla-kardeş Dr. T. S. ve asistanından şikayetçi oldu. Darp raporu alan mağdur kardeşlerin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA