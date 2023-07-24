Beyoğlu’nda metruk binada çökme meydana geldi

Gece saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Yemeniciler Caddesi'nde metruk bir binada bilinmeyen bir nedenle çökme gerçekleşti. Çökme çevrede gürültüye sebep oldu.

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Yaşanan çökmenin ardından olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken daha sonra bu ekiplere AFAD ve İstanbul itfaiyesine bağlı köpekli arama ekibi de katıldı.