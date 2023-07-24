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Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi

Beyoğlu'nda gece saatlerinde metruk bir binanın duvarında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgeye polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ve İstanbul itfaiyesine bağlı köpekli arama ekibi de geldi. Yapılan çalışmalarda yıkım yaşanan alanda herhangi bir canlıya rastlanmadı.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 06:30
Beyoğlu’nda metruk binada çökme meydana geldi

Gece saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Yemeniciler Caddesi'nde metruk bir binada bilinmeyen bir nedenle çökme gerçekleşti. Çökme çevrede gürültüye sebep oldu.

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Yaşanan çökmenin ardından olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken daha sonra bu ekiplere AFAD ve İstanbul itfaiyesine bağlı köpekli arama ekibi de katıldı.

Polis ekipleri olay yerinde şeritlerle güvenlik tedbirleri alırken itfaiye ve AFAD ekipleri çöken duvarların enkazı altında arama kurtarma çalışması yaparak göçük altında kalan bir canlı olup olmadığını kontrol etti. Yapılan çalışmalarda herhangi bir canlıya rastlanmadığı öğrenildi.

İtfaiyeye bağlı K9 köpeği de göçük altında insan arama çalışmalarına katıldı. Polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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